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5G執照…中華電信搶頭香 隨時可開台

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
NCC預估最快七月，台灣就會邁向「5G新紀元」。圖／聯合報系資料照片
NCC預估最快七月，台灣就會邁向「5G新紀元」。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天通過核發中華電信首張５Ｇ特許執照，代表中華電信隨時可正式開台，ＮＣＣ預估最快七月，台灣就會邁向「５Ｇ新紀元」。

其他電信四雄也都在準備程序中，遠傳電信有望在下周拿下第二張執照。

三年內一萬座基地台

中華電信以四六二點九三億元標下三點五GHz頻段的九十MHz頻寬，以及二八GHz中的六百MHz，在陸續完成事業計畫書變更、資通安全維護計畫，於四月中成為首家獲５Ｇ建設許可的電信業者後，也「搶頭香」申請核發特許執照，昨天成為台灣首家隨時能正式５Ｇ開台的業者。

取得５Ｇ執照，也代表中華電信的５Ｇ基地台數量已經超過法定義務的兩百五十座。根據中華電信的５Ｇ事業計畫書，目標投入八十三億元建設，在年底完成至少三千座基地台；其後更要在三年內超過一萬座基地台，達到覆蓋率超過百分之六十三。

ＮＣＣ表示，目前中華電信已完成的基地台皆是與４Ｇ基地台共構，大多分布在六都的都會區。未來使用５Ｇ的消費者在沒有５Ｇ收訊時，就會連回４Ｇ訊號。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨通過核發中華電信首張5G特許執照，隨時可正式開台。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）昨通過核發中華電信首張5G特許執照，隨時可正式開台。圖／聯合報系資料照片

資費不逾一千四百元

資費方面，ＮＣＣ指出，依據現行法規，中華電信５Ｇ資費僅需「函知ＮＣＣ並對外宣布」，不需經過審查。不過，ＮＣＣ代理主委陳耀祥曾說，「強烈希望」不要超過４Ｇ開台時的一千三百多元，而電信業者也達成共識，不會超過一千四百元。

遠傳最快下周拿執照

至於其他電信四雄５Ｇ進度，速度緊追在後的遠傳電信表示，昨已經收到ＮＣＣ核發５Ｇ系統審驗合格函，完成開台前最後一項準備工作，目標暑假以「吃很好、吃很飽、多元豐富」開台。ＮＣＣ說明，若本周遠傳就提出發照申請，也許下周就會拿到特許執照。

ＮＣＣ表示，台灣大、台灣之星都還在建設中，尚未申請審核；亞太電信則因修改事業計畫書，暫時不申請希望和台灣大共用的三點五GHz部分，先以自有的二八GHz為主，進度較慢。

基地台 中華電信 遠傳電信 台灣大 5G

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