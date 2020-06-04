疫情攪局 學者：5G商轉還有多重隱憂

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨發給中華電信全台第一張５Ｇ特許執照，宣示最快七月就要進入「５Ｇ新紀元」，不過，學者認為５Ｇ目前有多重「悲劇因素」包夾，包括美中貿易戰、科技戰、新冠肺炎疫情等，在在阻礙５Ｇ發展之路；若樂觀來看，要進入真正商轉，也要明年六月左右。

世新大學副校長陳清河表示，５Ｇ特許執照發出固然可喜，不過全球５Ｇ發展如今面臨悲劇因素太多，除了貿易戰、科技戰影響供應鏈之外，新冠肺炎疫情讓制定國際標準規格的組織３ＧＰＰ，將５Ｇ標準發布時間推遲、日本作為５Ｇ應用里程碑的東京奧運也延期，都將使５Ｇ進程受到衝擊。

而全民要都進入５Ｇ時代，還有兩項隱憂。首先在基地台布建方面，由於５Ｇ所需基地台密度遠高於４Ｇ，要能追上用戶手機收訊需求，不是那麼容易，甚至今年年底也無法達成。

同時，在手機端部分，陳清河形容５Ｇ是「理想產物」，應有「跳躍性」的功能，但這也會使終端成本變高，業者也表示，全球民眾因為新冠肺炎疫情，口袋變淺，是否願意嘗鮮購買５Ｇ手機，也成為未知數，這也影響手機業者願不願意擴大投產。

另外，４Ｇ費率已經降到青菜蘿蔔價，５Ｇ要因應創新功能的研發等成本，必定也有「跳躍性」的資費價格，對消費者來說，有沒有足夠誘因去負擔高資費，同樣未知。

據統計，截至今年四月止，全球５Ｇ終端設備，包括手機、平板、無人機、頭端顯示器、室內終端等，共有兩百八十三種，而在「黃金頻段」的共有一百多種，全球手機廠商雖然都有生產５Ｇ機種，但為數不多。

ＮＣＣ主秘蕭祈宏表示，「這是蛋生雞、雞生蛋的問題」，手機應用帶動需求、需求帶動手機產量。

陳清河說，要達到雞與蛋相輔相成的「商轉」程度，必須要滿足功能好、價格低、便利、同儕壓力等四種因素，以台灣來說，目前未見殺手級服務、也未見消費者誘因，可能只會以緩升方式前進。