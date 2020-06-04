Q1半導體設備出貨…台居冠 陸急增

國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）昨天公布首季全球半導體設備出貨報告，第一季全球半導體設備出貨金額一五五點七億美元，季減百分之十三，但比去年同期年增百分之十三，台灣在台積電領軍衝高資本支出下，出貨金額達四十點二億美元，居全球之冠；值得注意是，中國大陸年增達百分之四十八，增幅最大，凸顯中國大陸正在加快半導體自主化的腳步。

ＳＥＭＩ指出，中國大陸去年第一季受貿易戰衝擊，半導體業投資力道明顯縮手，今年在半導體自主化趨勢確立下，第一季設備出貨金額達三點五億美元，僅次台灣排名第二，季減百分之十八，但年增百分之四十八，為全球年增幅最大的市場。

台灣首季半導體設備出貨四十點二億美元，季減百分之三十五，年增百分之六，受惠台積電持續投資先進製程，在設備高單價帶動下，台灣設備出貨規模維持全球第一。

韓國今年第一季受惠三星擴大投資晶圓代工、記憶體領域，半導體設備出貨金額為 三十三點六 億美元，排名第三，季增百分之四十六，年增 百分之十六。

值得注意的是，全球市場僅歐洲較去年同期衰退，其餘五大市場包括台、中、韓、北美、日，設備出貨金額皆較去年同期成長。

台灣首季持續居全球半導體設備出貨金額之冠，主因晶圓台積電衝刺七奈米與五奈米先進製程，今年資本支出高達一百五十億美元到一百六十億美元，成為台灣半導體產業持續投資的領頭羊，將是支撐台灣半導體設備市場的一大助力。