美超微持續投資台灣 目前仍有30%產能成長空間

美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後今（3）日表示，新冠肺炎疫情沒有對我們造成影響，反而創造了需求，特別在儲存和物聯網需求上。美超微持續投資台灣，在台灣市場也持續成長，該公司近年來持續擴大台灣的生產規模，目前台灣仍有30%的產能成長空間，未來也有擴廠的規劃。

美超微今天舉行台北國際電腦展（COMPUTEX）線上記者會，梁見後表示，我們位於台灣的新廠房面積相當大，大概有100萬平方英尺，在未來12到13個月就會完成。接下來我們也希望可以招募工程研發、系統架構、產品製造相關的人才，來涵蓋生產過程的每一個環節。我們一定會持續在台灣投資。

美超微是在去年向投資台灣事務所申請投資約200億元，新建高階伺服器研發製造中心與軟體開發園區，以及增加自動化系統組裝生產線等。梁見後指出，會在台灣擴產有兩大原因，包括客戶需求越來越大，在台灣生產可以優化成本結構，服務電信業者與資料中心客戶時，可以提供更優勢的競爭價格。

他說，疫情對大家來說都是很大的挑戰，但Supermicro因為有超前布署、提前準備，所以在各個園區，都做好了非常嚴格的防疫措施，我們的員工也訓練有素。截至目前為止在我們全球的辦公園區，都是零感染，我們也非常樂意把這樣的經驗分享給我們的夥伴或是客戶，這當中有很多的細節需要留意，比如說事情可能不只要檢查兩次，而是要三次等等，就是要把安全做到第一。

在客戶方面，他說，在台灣的客戶，包括關鍵任務應用、資料中心、高科技公司客戶。近期在AI和5G上面都有不錯的發展，這次的疫情，並沒有讓我們看到這方面的需求下降，他也預估，這方面的需求在疫情過後會持續成長。電信業客戶的名稱他則不方便透漏，不過，美超微在日本、美國、韓國都有電信業的客戶。

他說，Supermicro 有完整的5G電信解決方案和獨家的 Server Building Block Solutions，因為有這樣的架構，就像積木一樣，很多零組件都是可以共用、可以模組化的。有共用的模組、共用的子系統，即便是不同的設計、不同世代的產品，都可以共用。共用的好處在於，可以縮短研發時間，同時也為客戶降低成本，因為我們有很多庫存也是可以共用的。