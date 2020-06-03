5G不只商機 資誠：更多資安威脅
資誠聯合會計師事務所今（3）日發布《2020 5G網路安全白皮書》，內容指出，5G提供空前的速度、容量和功能，但也有更多的網路端點，可能暴露在網路威脅中，5G虛擬化意味著整個連接均基於軟體，而該軟體本身就是可入侵的。
資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞表示，保護5G網路免受網路威脅的第一步是了解安全漏洞發生的位置。這意味著在允許每個元件連接到網路之前，採用識別、分析和評估每個元件的運行狀況是否安全，並在適當的情況下，根據此評估實施對5G服務的存取控制。
張晉瑞指出，企業應快速建立5G時代的安全防禦策略，包括資安防禦意識、針對敏感數據分類，並根據資訊安全策略，確定存取權限和安控執行邊界。
張晉瑞表示，較具備網路安全韌性的企業，會一貫地追踪其數據資產和現有作業流程、執行攻擊容忍度測試，並不斷發展其安全防禦策略，這些企業通常也依賴專業的團隊來完善核心資產和IT營運流程的安全性。
張晉瑞建議，在未來，企業可採用零信任的風險評估方法(zero trust approach)，這個方法結合三個主要優點：安全信任，韌性設計和全面啟動網路防禦，以協助企業領導者，建構出合理的5G安全防禦策略基礎，確保企業可以快速並安全地推出5G相關的產業創新。
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