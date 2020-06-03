PChome商店街補助新店家 推12個月0交易手續費
政府提出多項振興經濟計畫，網路家庭旗下PChome商店街即日起推出「商店街振興0%補助專案」，補助開店後的一年營運，申請此網路開店專案，提供前12個月交易0%成交費，最高享12萬元讓利補助。
商店街營運長黃淑琳指出，輔導全台中小企業e化轉型分析發現，七成以上的實體店想轉入網路多開一間店，增加通路和拓展客群，但網路開店的經營養成至少需3-6個月，從商品上架優化、行銷促購、接單營運等細節經營與know-how需要時間和協助。PChome商店街響應政府振興計畫，補助再升級，加碼長達一整年12個月0%成交費讓利補助，持續長時間與中小企業、知名品牌、實體通路進駐合作，帶來新一波銷售動能。
PChome商店街號稱全台網路開店數最多的平台，目前有超過12萬家店，店家營運穩定且持續成長。
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