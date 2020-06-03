精測改選董事長 中華電信前技術副總林國豐接任
中華電信旗下轉投資「小金雞」中華精測今（3）日舉行董事會改選，推舉前任中華電信技術執行副總、精測董事林國豐為新任董事長。
精測股價今天上漲20元，收631元。受惠5G即將商轉，供應鏈備料帶動多項半導體測試介面需求，精測5月自結合併營收為3.53億元，創同期新高、歷史第4高。隨5G相關應用晶片需求升溫，也看好第3季旺季業績。
中華電信的轉投資成果相當亮眼，中華精測、是方電訊股價都有不錯表現。中華精測科技成立於2005 年8月，前身為中華電信研究所內部之高速PCB團隊，2001年起專注於提供半導體產業測試所需之介面板服務，主要產品為晶圓測試之探針卡專用印刷電路板(Probe PCB)、探針頭（Probe Head）、垂直探針卡專用之Interposer Substrate、IC測試之載板（Load Board）與記憶體測試專用之DUT Board，客戶遍及IC產業上、中、下游。
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