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宏達電攜高市經發局、資策會 推廣新創團隊至國際

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

宏達電（2498）為建立VR虛擬實境產業的多元生態系統，讓VR內容開發團隊能在專業知識、資金、或技術資源及展示銷售通路的協助下，突破成長為世界級的團隊。今（3）日宣布由經濟部工業局及高雄市政府經發局主導，委由資策會和HTC大魯閣草衙道打造的「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」為國內最大體感遊戲場域，培植新創團隊上架創作遊戲，讓民眾搶先體驗國內最新自製創新VR內容。

「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」於前年10月成立，位於高雄大魯閣草衙道購物中心為全台最大、最多的體感產品展示場域，也是目前國內唯一提供VR創新作品展示的舞台。自108年起透過高雄市政府大力推動媒合，至今已有「獨角獸娛樂」、「愛吠的狗」、「樂美館」、「方兔互動娛樂」等多個團隊加入。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站於前年10月成立，是目前國內唯一提供體感新創作品展示的舞台，透過申請、審核上架的作品不僅能有免費上架、票務、場域服務、行銷活動及曝光，更有機會獲得VIVEPORT全球性通路發布及VIVELAND全球通路市場上架銷售機會。

經發局局長伏和中指出，目前奇點站已有「獨角獸娛樂」、「愛吠的狗」、「樂美館」、「方兔互動娛樂」等多個團隊加入，光去年度就有12款包含親子遊樂、電競、射擊、冒險、教育等領域的自創產品上架，更有3款遊戲成功外銷國際。市府規劃透過體感科技的體驗，帶動國內外民眾接觸創新科技，並與HTC合作培植國內新創團隊研發創作，推動高雄成為全台最大的體感近中心，展現國內業者的體驗研發實力。

這次在 KOSMOSPOT X VIVELAND 上架的8款遊戲，都是國內團隊自行研發創作的VR創新內容，透過在 KOSMOSPOT X VIVELAND 展示，除了讓民眾可以搶先體驗到國人最新的 VR 作品，開發團隊也可藉此獲得消費者最真實、最直接的回饋，進而持續優化內容。

此外，奇點站攜手HTC VIVELAND，也成功將優質產品銷往阿拉伯最大消費電子零售商「eXtra」成立的虛擬實境旗艦中心「Xtra Life」，以及香港「VIVELAND x E.R Studio」等處，讓新創團隊產品躍上國際。

VR 大魯閣草衙道 HTC

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