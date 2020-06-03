中華精測5月營收月增3% 對第3季審慎樂觀

半導體測試介面領導廠商中華精測（6510）今（3）日公布5月營收營收達3.53億元，較前一個月微幅成長3.0%，較去年同期成長67.8%，累計今年前五個月的營收達15.97億元，較前一年同期成長55.7%。

中華精測表示，該公司5月營收仍可見垂直探針卡（VPC）拓展成效，其應用晶片包括有5G射頻晶片(RF)、智慧型手機的核心應用處理器( AP)以及高效能運算之ARM-based伺服器晶片。

該公司也指出，時序進入第2季末，在新冠疫情趨緩，中、美科技廠競逐5G情境之下，其對應所需晶片需求已逐漸顯現，也帶動本公司VPC業務成長，第3季營運審慎樂觀。

該公司也表示，隨著VPC新產品營收挹注及多年來的全球佈局，在此多產品、多客戶風險分散的營運模式下，任一客戶對公司的影響已有效降低。

展望未來，因新冠疫情對全球經濟影響的不確定性因素，未來終端市場消費需求有待觀察，也將牽動半導體產業鏈，面臨大環境嚴峻挑戰，中華精測將持續拓展全球市場，積極投入VPC各項研發，包括關鍵材料、藥水、零組件及以資料科學為基礎的智慧設備，透過培養厚實的自有技術能量，分散區域經濟營運風險，以因應詭譎多變的局勢。