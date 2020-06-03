遠傳預計暑假5G開台 喊吃飽吃好

遠傳電信表示，5G基站布建數量已達開台門檻，今（3）日獲國家通訊傳播委員會（NCC）核發5G系統審驗合格函，完成開台前最後一項準備工作，預計暑假提供服務，以80MHz頻寬帶給消費者5G飆網體驗。

遠傳表示，年初5G截標後，快速投入相關準備工作短時間內整合國內上下游廠商達成建置目標，今日取得NCC核發的3500MHz及28000MHz頻段系統審驗合格函，呼應政府加強5G投資建設政策，暑假將以「吃很好、吃很飽、多元豐富」三大特點開台，滿足民眾對於5G的期待。