十銓第2季將略降溫 仍看好市場長期需求成長趨勢

記憶體模組廠十銓（4967）今（3）日舉行業績發表會，總經理陳慶文表示，今年第1季該公司受惠遠端通訊及宅經濟的需求增加，業績表現成長，不過，目前看來，由於第2季以來，記憶體價格呈現緩步下滑，因此，第2季受價格下跌影響，單季營收可能較首季些許下滑，不過以長期而言，他仍相當看好未來市場仍將持續受到5G及AI的相關應用帶動。

陳慶文表示，今年第1季十銓在遠距工作及電商等需求提升，帶動伺服器DRAM價格都有10~20%的漲幅，需求強勁，因此，公司第1季營收約有15.5億元，單季每股稅後純益達到2.28元，已超過去年全年獲利表現。

不過，對於第2季的市況及業績展望，陳慶文則是指出，第2季以來，DRAM現貨市場價格因疫情影響，需求也較弱，因此，價格呈現緩步下滑，但合約價格仍相對堅挺。不過，反應在第2季十銓的業績展望上，陳慶文則是指出，由於產品的平均單價第2季確實下滑，因此，估計第2季十銓的營收及獲利率都會略低於第1季水準。

但他也指出，第2季雖然市況及公司業績小幅下滑，但對十銓而言，這是持續拓展市佔率最好的機會，在市場更競爭時，有些廠商面臨市況下滑，就是十銓藉產品優勢搶佔市場的機會，他並指出，目前十銓在全球的記憶體模組廠中，規模排名第九，預期將仍有提升空間。

對於產業後市，陳慶文指出，其實去年到今年初時，整個台灣的電子產業供應鏈對今年市況是非常、非常看好的，主要是各界都看好半導體市場在全球5G建置的帶動下，高速運算的發展、資料中心的需求都對記憶體有相當大的需求成長，因此，過去一、二年間，高速運算模組以及SSD（固態硬碟）也是公司致力發展的重點。

目前記憶體市況確實因全球新冠肺炎疫情產生變數，但陳慶文強調，市場需求無論如只是遞延，但絕不會就消失，我無法具體估計需求何時回溫，但我認為不會是太快的回升步調，十銓後市仍將在電競及工控市場以擴充市佔率為目標，未來遞延的需求若回復後，整體市況仍相當值得期待。