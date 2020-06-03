系微透過關鍵技術 成功打進5G基地台供應鏈

系微公司今（3）日宣布，其旗艦UEFI韌體產品 - InsydeH2O 支援搭載英特爾Atom P5900處理器的新一代5G無線基地台。

系微主要通信客戶群來自於歐洲及中國大陸，藉由採用InsydeH2O解決方案能協助他們更快地將Intel最新晶片組佈署到其新型無線基站平台上，並為需做快速傳輸的新基站提供低延遲、高頻寬和更大網路流量的功能以滿足最新5G時代技術需求。

這些新設計搭載5G網路服務專用的英特爾Atom P5900（平台代號: Snow Ridge）處理器，具有高功率性能、超低延遲以及能在封包傳輸時，同時兼顧到網路的負載平衡、資料的安全性像是壓縮、加密等的網路加速功能，以達到整體網路環境效能的提升。

系微工程研發部副總經理梁順民表示：「我們很榮幸能為我們這些通信設備客戶提供技術支援，以協助他們成功地推出英特爾『Snow Ridge』處理器的基站設備與產品。」

他進一步提到：「系微長久以來所締造的許多成功案例與建立的信譽，是能夠提供成熟且可信賴的韌體技術與服務支援，其可靠性及效能，也是為什麼能讓這些全球市場主流通信設備製造商，會選用InsydeH2O做為其5G產品設備佈署上的重要原因。」