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國人自行開發的VR遊戲 將在高雄奇點站上架

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）今（3）日表示，攜手工業局、高雄市政府經發局、資策會在高雄大魯閣草衙道所打造的「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」，不僅是國內最大體感遊戲場域，也培植VR新創團隊上架創作遊戲，甚至成功外銷國際。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站於前年10月成立，是目前國內唯一提供體感新創作品展示的舞台，透過申請、審核上架的作品不僅能有免費上架、票務、場域服務、行銷活動及曝光，更有機會獲得VIVEPORT全球性通路發布及VIVELAND全球通路市場上架銷售機會。

高雄市經發局長伏和中指出，目前奇點站已有「獨角獸娛樂」、「愛吠的狗」、「樂美館」、「方兔互動娛樂」等多個團隊加入，光去年度就有12款包含親子遊樂、電競、射擊、冒險、教育等領域的自創產品上架，更有3款遊戲成功外銷國際。市府規劃透過體感科技的體驗，帶動國內外民眾接觸創新科技，並與宏達電合作培植國內新創團隊研發創作，希望推動高雄成為全台最大的體感近中心，展現國內業者的體驗研發實力。

此次在 KOSMOSPOT X VIVELAND 上架的有獨角獸娛樂的魔法動作遊戲《巫師與惡魔》、《屍鬼旅攝》；樂美館的第一人稱射擊反恐遊戲《夜鷹行動》、台灣真實兇案改編的《三魂VR》、《勇闖侏羅紀》與雙人組隊闖鬼屋的《愛厲撕VR》；方兔工作室的兒童取向《可愛動物園》及愛吠的狗運用嶄新手勢辨識的《魔法夜派對》等8款遊戲，都是國內團隊自行研發創作的VR創新內容，透過在 KOSMOSPOT X VIVELAND 展示，除了讓民眾可以搶先體驗到國人最新的 VR 作品，開發團隊也可藉此獲得消費者最真實、最直接的回饋，進而持續優化內容。

除此之外，奇點站攜手HTC VIVELAND，也成功將優質產品銷往阿拉伯最大消費電子零售商「eXtra」成立的虛擬實境旗艦中心「Xtra Life」，以及香港「VIVELAND x E.R Studio」等處，讓新創團隊產品躍上國際。

VR 宏達電 外銷

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