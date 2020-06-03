遠傳5G系統審驗合格 完成開台前最終準備

推動5G建設不落人後，遠傳電信5G基站布建數量已達開台門檻，並於今（3）日獲國家通訊傳播委員會（NCC）核發5G系統審驗合格函，完成開台前最後一項準備工作，暑假將透過連續80MHz頻寬帶給消費者5G極速飆網的頭等體驗。

遠傳表示，自年初5G截標後，遠傳即快速投入相關準備工作，並在短時間內整合國內上下游廠商達成建置目標，取得NCC核發的3500MHz及28000MHz頻段系統審驗合格函，不但呼應政府加強5G投資建設政策，更快速導入創新、優質服務，暑假將以「吃很好、吃很飽、多元豐富」三大特點開台，滿足民眾對於5G的期待。