系微韌體晶片 打入英特爾5G基地台供應鏈
BIOS韌體晶片系微（6231）成功打入英特爾5G基地台供應鏈，其主要UEFI韌體產品InsydeH2O搭載於英特爾最新Atom P5900處理器的新一代5G無線基地台，是系微繼PC／NB、伺服器領域之後，又一次成功跨界進入5G應用範圍。
系微主要通信客戶群來自於歐洲及中國大陸，這一次成功打入5G基地台供應鏈，主要與長久合作夥伴英特爾合作，採用系微InsydeH2O解決方案，得以快速切入英特爾最新晶片組佈署到其新型無線基站平台上。
系微表示，新設計搭載5G網路服務專用的英特爾Atom P5900處理器，具備快速傳輸基站提供低延遲、高頻寬和更大網路流量的功能，搭配系微韌體發揮高功率性能、超低延遲以及能在封包傳輸時同時兼顧到網路的負載平衡、資料的安全性像是壓縮、加密等的網路加速功能以達到整體網路環境效能的提升。
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