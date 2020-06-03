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日月光攜高榮連兩年服務偏鄉社區醫療 照顧高屏長者

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
日月光與高雄榮民總醫院3日簽訂「樂齡360照護－偏鄉關懷列車二部曲 」合作備忘錄。 圖／日月光提供
日月光與高雄榮民總醫院3日簽訂「樂齡360照護－偏鄉關懷列車二部曲 」合作備忘錄。 圖／日月光提供

日月光集團高雄廠與高雄榮民總醫院合作，自2019年啟動偏鄉關懷巡迴列車後，今（3）日在高雄市衛生局副局長林盟喬及屏東縣衛生局張秀君副局長見證下，由日月光集團行政長汪渡村與高雄榮民總醫院院長林曜祥進一步簽訂「樂齡360照護－偏鄉關懷列車二部曲 」備忘錄，擴大醫療服務區域至屏東縣九如、竹田、崁頂 、萬丹、長治等偏鄉地區，持續致力於平衡醫療資源的落差。

今年受到新冠肺炎疫情影響，許多長輩不敢到醫院就診，更加引頸企盼偏鄉關懷列車的駐點，日月光與高榮秉持著積極、主動的態度將展開下半年的社區醫療巡迴服務。乘載著醫療專業、溫暖關懷，跨足高屏地區，縮短偏鄉距離，規劃15場次，預計服務超過２千名高齡在地長者，將健康與溫暖直送到府。

而今年更以全方位的樂齡360照護為主軸，提供智慧骨質疏鬆一條龍服務、個人化減重諮詢、三高早期篩檢，針對肌少症給予多種復健運動建議，並安排多元化主題衛教講座，逐步加強偏鄉資訊及服務，讓偏鄉長者也能享受到與市區一樣的醫療資源。

高雄市衛生局副局長林盟喬表示，高雄市已步入高齡社會，去年九月，衛生局也選定都會區左營、次都會區岡山，以及偏鄉茂林區，推動社區醫療照護網絡示範區，提供高齡照護服務，市府也感謝日月光及榮總共同推動的偏鄉關懷列車，帶來專業的預防保健服務，雙方成效相得益彰，著實為高雄帶來更完善的醫療資源。

屏東縣衛生局副局長張秀君表示，屏東縣人口老化超出全台之平均值，是長照推動的重點，台灣最南的鵝鑾鼻樂活日照中心於上周正式啟動，提供社區長者健康促進課程、社團、社交活動，以及失能失智長者的照顧服務。感謝日月光與榮總願意走入社區，帶來醫療巡迴服務，讓地方的長者感受到溫暖的照護，更讓我們有充足的資源，兼顧樂活與長照！

高雄榮民總醫院院長林曜祥提及，偏鄉關懷列車合作第二年，謝謝日月光給予榮總再次合作機會，我們得以提供專業的服務，貼心地為偏鄉長者進行健檢及醫療衛生教育宣導；同時也感謝我們第一線的醫護同仁，秉持著關懷及付出的理念，才能不畏路途遙遠投入偏鄉、深入在地社區節省長者至市區舟車勞頓及等候就醫的時間，守護大家的健康。

日月光集團行政長汪渡村表示，去年，醫療車服務了偏鄉五個行政區的居民，當中也發生了觸動我們持續服務的最大契機。去年，至六龜區衛生所進行的檢測服務，有一位爺爺特別與我們現場的同仁握手一一道謝，並提及希望醫療車及專業團隊可以每年都到六龜、甚至是鄰近的區域，服務更多的長者，因為年輕人在外工作，自己出去就診不方便，因為交通的限制，搭車就需耗費半天的時間，在地很多的老人都遇到同樣的問題。

汪行政長提及，這是高齡社區所面臨的問題，也是我們需要正視的，日月光盡所能回饋社會，也因此今年除了第一期既有的高雄楠梓及美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林行政區外，更擴大範圍，橫跨高屏溪到了屏東縣，雖然日月光設籍在屏東的同仁僅占全體的8%，但我們一樣秉持除了照顧同仁，也要關懷同仁的家眷。未來，日月光將付出更多的心力，提供更多元的資源到偏鄉、關懷樂齡長者，讓社會更加友善與美好。

偏鄉 日月光 榮總

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