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NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

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NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
中華電信拿下國內首張5G執照，也意味已完成逾250台基站建設，預計最快7月我國將邁向5G新紀元。 聯合報系資料照
中華電信拿下國內首張5G執照，也意味已完成逾250台基站建設，預計最快7月我國將邁向5G新紀元。 聯合報系資料照

國家通訊傳播委員會（NCC）今（3）日委員會議通過核發中華電信（2412）行動寬頻業務3500MHz、28000MHz頻段特許執照，為我國首張5G執照，也意味中華電信已完成逾250台基站建設，預計最快7月我國將邁向5G新紀元。

NCC表示，國人將預期可運用5G網路的高寬頻影視（4k/8k）、多樣化AR/VR、360°視訊等服務及其應用於運動賽事、演唱會之場景，可享5G大頻寬、低延遲、大連結服務體驗。

NCC指出，5G具備大頻寬、低延遲、大連結特性，各界對5G改變人們生活及產業百態的潛力均寄予厚望。中華電信標得上述頻段用以發展5G，陸續完成事業計畫書變更、資通安全維護計畫及各項網路建設之法定義務，並向NCC申請核發特許執照。NCC委員會議考量該公司申請案之法規面義務均已達成，決議核發中華電信5G特許執照。

中華電信取得特許執照後，將積極進行5G營運籌備， NCC將持續督促該公司強化5G基地台建置及相關網路佈署，期盼早日開台提供服務，有助國人享有5G體驗及各項5G垂直應用場景實現。

另外，遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信及台灣之星等4家電信業者，也正進行5G相關規劃及申請作業。

5G 中華電信 NCC

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