聽新聞
test
0:00 / 0:00
NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照
國家通訊傳播委員會（NCC）今（3）日委員會議通過核發中華電信（2412）行動寬頻業務3500MHz、28000MHz頻段特許執照，為我國首張5G執照，也意味中華電信已完成逾250台基站建設，預計最快7月我國將邁向5G新紀元。
NCC表示，國人將預期可運用5G網路的高寬頻影視（4k/8k）、多樣化AR/VR、360°視訊等服務及其應用於運動賽事、演唱會之場景，可享5G大頻寬、低延遲、大連結服務體驗。
NCC指出，5G具備大頻寬、低延遲、大連結特性，各界對5G改變人們生活及產業百態的潛力均寄予厚望。中華電信標得上述頻段用以發展5G，陸續完成事業計畫書變更、資通安全維護計畫及各項網路建設之法定義務，並向NCC申請核發特許執照。NCC委員會議考量該公司申請案之法規面義務均已達成，決議核發中華電信5G特許執照。
中華電信取得特許執照後，將積極進行5G營運籌備， NCC將持續督促該公司強化5G基地台建置及相關網路佈署，期盼早日開台提供服務，有助國人享有5G體驗及各項5G垂直應用場景實現。
另外，遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信及台灣之星等4家電信業者，也正進行5G相關規劃及申請作業。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言