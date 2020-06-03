499吃到飽到期將掀NP大戰？業者：僅少數

5G服務最快將於7月上路，電信業者將重心擺在4G客戶轉移至5G，不過，由於先前499吃到飽方案將於今年陸續到期，各家業者先前已陸續祭出新款吃到飽方案展開「固樁」行動，而台灣之星、亞太電信因資費犀利，近期吸引不少對價格高敏感度的消費者NP（號碼可攜），帶動4月電信用戶逆勢成長。惟電信業界人士分析，三大電信商陸續有推出針對499吃到飽接棒的方案，因此大多數客戶仍選擇續約，NP的情況僅少數。

2018年掀起的499雙飽（上網吃到飽、網內通話免費）近期已快滿兩年，不少消費者都面臨續約或尋找新方案的狀況，據統計，合約將在今年底陸續到期，總計約200萬用戶。

根據NCC統計的4月行動寬頻4G用戶數統計，中華電信為1,049.81萬戶、月減約3.5萬。遠傳為707.23萬戶、月減0.83萬戶。台灣大為708.81萬戶、月減0.4萬戶，三大電信業者4月皆呈現小幅衰退。

相反台灣之星4月為237.08萬戶、月增0.66萬戶，亞太電信203.32萬戶、月增0.1萬戶，兩大小型業者單月皆增長。

電信業者分析，由於電信三雄皆有推出499吃到飽延續方案，因此大多數客戶仍有續約，不過，觀察亞太、台灣之星用戶表現，4月的確有吸引部分對價格敏感的消費者NP。

電信業者指出，三雄用戶衰退主因，可能因5G下半年即將開台，部分消費者呈現觀望，因此，原本有多門號的用戶（含預付卡）選擇不續約，靜待業者5G方案出爐。

中華電近期以最低599雙飽取代499雙飽，而台灣大、遠傳則分別祭出有條件的499「雙飽」，不過三大業者方案相較兩年前方案，優惠皆有部分縮水。相反台灣之星、亞太為了擴大市佔率，則不定時祭出超殺資費搶客。

由於5G服務最快將在7月啟動，因此電信業現階段重點仍以吸引4G客戶過渡到5G為主，加上5G前期投資金額較大，因此在4G資費仍以「固樁」為主軸。