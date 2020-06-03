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COMPUTEX 2020 台達電以IoT智慧物聯科技打造健康建築

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電品牌長郭珊珊闡述此次COMPUTEX SMART WELL BEING的概念。圖／台達電提供
台達電品牌長郭珊珊闡述此次COMPUTEX SMART WELL BEING的概念。圖／台達電提供

2020台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2020）因新冠肺炎疫情將延期至9月，台達電（2308）特別在原展期期間舉辦#COMPUTEXOnlineTalks，今（3）日邀請台達品牌長郭珊珊，協同台達樓宇自動化事業群資深處長江文興、國際WELL建築研究院亞洲區高級總監張為舜，透過影片線上闡述今年COMPUTEX的重點。

此次台達電以「SMART WELL BEING」為題，分享其IoT物聯網智慧樓宇解決方案、微電網系統以及8K投影等尖端技術，藉由公司總部場域展現如何以科技打造一個健康、舒適又節能的企業建築。

郭珊珊表示，台達長期致力於建築節能，隨著IoT智慧科技的發展，我們認為建築也應該要照顧使用者需求，進而帶來幸福感。去年冬天我們即原訂COMPUTEX以SMART WELL BEING為題，呈現一棟關注使用者需求與健康的綠建築，此時對應新冠肺炎疫情，這個概念顯得更具意義。

SMART代表台達業界領先的樓宇自動化、能源管理、8K投影等可應用於企業樓宇場域的智慧科技，WELL則是全球領先的健康建築標準，台達已在去年成為國際WELL建築研究院(IWBI) Keystone會員。以SMART 結合WELL，我們透過科技提升建築節能及舒適性，帶給使用者健康與幸福感。

張為舜表示，人們有90%的時間在室內度過，因此人居環境深具健康意義。台達不僅加入IWBI Keystone會員掌握健康建築趨勢，不少台達的專業人士也已取得或正在考取WELL AP專業人員資格，興建中的台北新大樓更將爭取WELL認證，顯示台達電對於人員健康的重視，更彰顯其以人為本的價值觀，這與IWBI的理念非常契合，很高興能與台達這樣的夥伴共同推動健康建築。

江文興強調，台達電以建築節能及能源管理為核心，在開放物聯網的架構上，整合建築內不同的專家子系統及設備，並在跨地域、跨資料庫及對應不同產業客戶使用上，滿足最大彈性需求，提供客戶價值導向的樓宇自動化解決方案。近來台達更積極將WELL標準導入應用，提升室內環境偵測、溫濕度控制、空氣新風、照明等系統間互動調控能力，打造以人為本、健康智慧節能的新綠建築。

台達樓宇自動化解決方案以物聯網為基礎，將空調、照明、基礎設施、能源管理、安防門禁等專家子系統整合於單一主控管理平台，透過智慧偵測使用者的行為自動進行調整。例如可幫助建築達成WELL照明規範的智慧照明控制，能根據環境和使用者需求去變換色溫及亮度，符合人體晝夜節律；UNO室內空氣品質解決方案，也能透過可視化管理平台和手機APP即時監測溫濕度、CO2、PM2.5 等環境資訊，可連動新風設備或連接樓宇自動化系統，優化生活空間。

台達電

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