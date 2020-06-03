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旺宏吳敏求大手筆捐贈成功大學 未來10年每年1億元
旺宏（2337）今（3）日公告，該公司董事長吳敏求為培育優質跨領域創新人才、回饋社會並善盡旺宏電子社會責任，未來10年將每年捐款1億元，累計高達10億元給母校成功大學。
旺宏表示，該公司主要為配合教育部「高教深耕計劃」，因此該公司董事會已通過捐贈「國立成功大學」創立「智慧運算學院」，以培育具「領域專業」與「運算專長」之跨領域創新人才。
旺宏去年8月捐贈「成功創新中心--旺宏館」予成功大學，成功大學也規劃成立「敏求智慧運算學院」(Miin Wu School of Computing)，今日將舉行「成功創新中心-旺宏館」的動土典禮。
此外，旺宏表示，「敏求智慧運算學院」未來將以創新營運模式，提供完善的「跨領域整合」教學與研究環境，以培育足以面對未來挑戰的AI運算跨領域雙專長優秀人才。
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