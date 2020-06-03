SEMI：首季全球半導體設備出貨 較去年同期增長13%
SEMI（國際半導體產業協會）於今（3）日公布全球半導體設備市場報告（WWSEMS - Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics Report）中指出，2020年第一季全球半導體製造設備出貨金額與上季相比減少了13%，跌至155.7億美元，但相較去年同期則增長13%。
SEMI公布今年第一季的全球半導體製造設備出貨金額，較上季減少13%，SEMI在報告中並未對今年半導體製造設備出貨金額下滑有所評論，不過，國內產業分析師認為，主要當然是由於首季的全球新冠肺炎的衝擊所致。
進一步觀察SEMI公布的數據顯示，台灣仍是SEMI統計的所有國家中，單季半導體製造設備出貨的第一名，今年第一季設備出貨金額為40.2億美元，但較去年第四季大幅下滑達35%，仍較去年同期小幅成長約6%。
而居第二名的中國市場，今年第一季半導體製造設備的出貨金額為35億美元，也較上季下滑18%，但比去年同期仍大幅成長48%，中國市場在半導體仍在成長趨勢中，透過設備出貨的成長力道來仍相對明顯。
第三名是韓國，今年第一季出貨金額為33.6億美元，較上季大幅成長46%，也較去年同期成長16%，是全球主要的半導體製造設備出貨中，惟一呈現雙成長的國家。
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