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國軍總醫院左營分院 導入創鈺精準定位防疫系統

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
國軍總醫院左營分院導入創鈺精準定位防疫系統。創鈺/提供
國軍總醫院左營分院導入創鈺精準定位防疫系統。創鈺/提供

創鈺國際科技今（2）日攜手台灣微軟宣布，佈建於國軍高雄總醫院左營分院的「精準定位防疫系統」正式啟用。此一系統讓院內醫護人員、清潔人員配戴定位晶片，並結合iBeacon 及Microsoft Azure IoT Edge/Hub中樞建立雙向通訊功能，將其行動軌跡連結至各樓層的基地裝置，並將記錄後的足跡資料同步上傳至 Azure 雲端。

一旦發現確診案例，即可透過圖像化儀表，清楚掌握醫護人員於院內的動態足跡、人員接觸史，快速找出高風險感染者，協助相關人員採取應對措施，降低院內爆發群聚感染的可能性，全力守護一線醫護人員。

為有效保護院內一線工作人員健康安全，掌握院內潛在新冠肺炎感染者的生活足跡，國軍高雄總醫院左營分院超前部署、導入創鈺「精準定位防疫系統」追蹤新冠肺炎足跡，提供院內醫護及勤務人員配戴BLE Tag晶片，並於醫院天花板佈建iBeacon，隨時記錄人員移動足跡、人員接觸史及接觸時間，全院六層樓只需1周的時間，即完成所有的佈建。

國軍高雄總醫院左營分院院長陳盈凱表示：「醫療院所是守護國人健康的第一道防線，在此全球疫情爆發時刻，更是要扛起重要之責，不僅要快速掌握、診斷找出潛在患者，更需要保護全體醫護人員的健康安全。透過精準定位防疫系統的建置，可在發現確診患者時，第一時間回溯院內醫護、勤務人員足跡，找出高風險感染者並加以隔離治療，快速掌握疫情動態，維護醫院安全的醫療照護環境，及維持醫療體系的運作順暢。」

相較於有線網路定位系統的佈建耗時，創鈺『精準定位防疫系統』提供的建置方案或是輕便型防疫晶片，不僅可減少至少50%的佈建時間，也可大幅降低建置成本，是醫療院所在此重要時刻，最佳的防疫佈署選擇。

創鈺總經理賴鴻銓指出：「創鈺提供的兩種方案皆可記錄接觸的人員與接觸時間，不僅大幅減少人工疫調所耗費的時間與人力成本，更將降低人為記憶缺漏或謊報等潛在因素造成疫情漏洞的風險發生。創鈺國際期待透過創新IoT防疫解決方案，攜手台灣度過此次疫情危機！」

國軍總醫院左營分院導入創鈺精準定位防疫系統。創鈺/提供
國軍總醫院左營分院導入創鈺精準定位防疫系統。創鈺/提供

醫護人員 疫情 新冠肺炎

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