仁寶電腦平鎮廠與移工協商 罷工和平落幕

桃園市政府勞動局今天下午表示，仁寶電腦工業股份有限公司與越南移工，因所得稅及膳宿費等爭議引發罷工，經雙方協商圓滿落幕，外籍移已工復工，至於仁寶電腦公司並沒有違法。

仁寶電腦平鎮廠部分越南移工今天上午因為公司扣款名目不清，向公司反映卻無任何結果，加上宿舍環境差，移工無法忍受，以及有移工將相關情況發布在臉書上，竟遭公司強制遣返，並要求移工支付解約金等爭議，發動罷工。

桃園市政府勞動局下午發布新聞稿表示，勞動局接獲消息後，立即以電話聯繫公司及仲介了解移工訴求，並前往現場關心，全力協助居中協調及提供法令解釋。

勞動局表示，經過勞資雙方誠信協商後，雙方在下午4時許，就按月扣稅、宿舍環境改善、提供足夠及衛生飲食、協助調查國外仲介違法扣款及不針對本次爭議事件進行秋後算帳等內容達成共識。

勞動局指出，針對外籍移工的指控，仁寶電腦工業公司並沒有違法情事，但還是呼籲，建立有效的協商機制與溝通管道，以減少爭議發生，穩定勞動關係。

仁寶電腦工業公司下午也發布聲明指出，公司對移工薪資並無非法扣款情形，扣款項目包括膳宿費用及依法代為扣繳的所得稅。另外公司宿舍環境及設施皆符合法規，但個人對環境條件優劣認知及感受不同，公司將致力改善員工對環境條件的需求。

對於有媒體報導移工遭公司解約，仁寶電腦工業公司表示為單獨個案，目前仍在處理中。同時強調，公司向來符合法律規範，並以善盡企業社會責任為己任。針對這次的事件，公司將盡力與移工們協商與溝通，以達成圓滿的結果。

最後雙方代表在勞動局的見證下簽署協議，而罷工的外籍移工也回到工作崗位，讓罷工事件和平落幕。