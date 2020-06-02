鴻海Fii傳與中國中信、華潤集團合資 搶攻新基建商機
鴻海（2317）旗下工業富聯(Fii)傳出將與中國中信、華潤兩大集團，擬共同出資設立深圳市信潤富聯數字科技，主要是看好新基建商機，包括提供智能製造及工業互聯網等技術解決方案給水泥、建築等行業。
工業富聯表示，製造業領域眾多，各種不同行業的要求差異也明顯，對垂直行業工業互聯網平台，提出更高的專業領域能力要求，三方共同設立合資公司，可以依託中信、華潤水泥豐富的工業場景，疊加工業富聯的智能製造和工業互聯網，實現大數據、人工智能等新一代信息技術與實體經濟的深度融合。
工業富聯董事長李軍旗指出，三方是各自行業的領軍企業，此次強強聯手、跨界融合，實現新基建應用三大創新，示範創新、經營模式創新、管理機制創新，將打造出全新的產業和產業鏈的模式和生態。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言