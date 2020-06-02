鴻海Fii傳與中國中信、華潤集團合資 搶攻新基建商機

鴻海（2317）旗下工業富聯(Fii)傳出將與中國中信、華潤兩大集團，擬共同出資設立深圳市信潤富聯數字科技，主要是看好新基建商機，包括提供智能製造及工業互聯網等技術解決方案給水泥、建築等行業。

工業富聯表示，製造業領域眾多，各種不同行業的要求差異也明顯，對垂直行業工業互聯網平台，提出更高的專業領域能力要求，三方共同設立合資公司，可以依託中信、華潤水泥豐富的工業場景，疊加工業富聯的智能製造和工業互聯網，實現大數據、人工智能等新一代信息技術與實體經濟的深度融合。

工業富聯董事長李軍旗指出，三方是各自行業的領軍企業，此次強強聯手、跨界融合，實現新基建應用三大創新，示範創新、經營模式創新、管理機制創新，將打造出全新的產業和產業鏈的模式和生態。