系微推新的韌體 強化Windows 10裝置安全性

系微今（2）日宣布其旗艦UEFI韌體產品 - InsydeH2O 已在最新英特爾(Intel) Comet Lake及超微(AMD) Renoir平台上支援微軟(Microsoft) Secured-core PC要求的BIOS安全防護功能，以協助個人電腦製造商為其客戶提供最安全、最具創造力的Windows 10個人電腦新品。

系微表示，Secured-core PC是微軟、個人電腦製造商及晶片製造商於2019年底，為了保護個人電腦開機程序及記憶體資料完整性而發表的新倡議。Secured-core PCs結合身份、虛擬化、作業系統、硬體及韌體防護功能，建立深度防禦的安全策略，以協助預防單點安全故障的情況。

Secured-core PCs是特別針對資料敏感產業的關鍵任務用戶所設計，包含金融服務、政府機關、醫療保健，及其他對攻擊者具有高價值的智慧財產權，或可識別個人身份資訊的產業。

最新發佈的「Thunderspy」安全漏洞更強調此倡議的重要性，因為「Thunderspy」允許能直接接觸電腦的惡意使用者，透過單一的硬體漏洞，把記憶體資料從鎖住且加密的電腦中複製出來。Secured-core PCs具備多面向且高強度的資安防護功能架構，能免於遭受像「Thunderspy」之類的惡意攻擊。

系微總經理莊鈴文表示：「透過與產業夥伴緊密合作於Secured-core PC倡議實行，我們具有良好能力以協助客戶克服Windows Secured-core PC各種設計及產品功能開發的嚴峻挑戰。」

他提到：「我們的客戶可以倚賴於我們對產品擁有豐富的安全經驗與專業領域，以及能提供強化的安全機制並通過嚴格驗證的解決方案，以成功地協助他們將今日最安全的個人電腦產品推向市場。」