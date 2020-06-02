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明基材5月營收12.42億元 月增1.4%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

偏光板大廠明基材料（8215）公布5月營收12.42億元，月增1.4%，年增1.3%，累計今年前五月營收59.1億元，年增2.2%。

明基材董事長陳建志在致股東報告書中表示，去年營收139億元，年增9%，稅後純益2.57億元，每股純益0.8元，雖然面臨美中貿易戰的動盪，營收連兩年成長，且非機能膜營收比重已超過一成以上，代表明基材轉型已小有成就。

明基材料自詡成為一個多應用、多技術及多產品的企業，面對顯示器產業已步入長期供需失衡的階段，產業淘汰賽已經開始，唯有卓越才能生存，主要事業的顯示材料部份需加速高端的應用，強化技術和產品往高附加價值領域如戶外、車用、 工控及航海等發展。

明基材料2日股價收16.9元，上漲0.3元。

明基材 營收

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