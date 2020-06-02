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中華電瞄準5G應用 推進雲端遊戲版圖

中央社 / 台北2日電

中華電信今天宣布與雲端遊戲平台Gamestream合作，積極投入創新的5G應用，並拓展雲端遊戲版圖，為5G服務創新應用再下一城。

中華電信今天宣布與雲端遊戲平台Gamestream合作，在5G服務推出後，將提供全台首款使用第2代IntelXeon可擴充處理器，搭載4K解析度的5G雲端遊戲服務。

中華電信表示，5G可讓消費者享受高速、低延遲的4K雲端遊戲，Gamestream為雲端遊戲品牌，透過其設備技術及遊戲內容，為亞洲、中東及歐洲等地電信商提供完整雲端遊戲解決方案。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電信布局5G，除了在國內持續廣結產業聯盟，也廣泛建立跨國策略合作夥伴，結合資通訊軟實力，持續開發5G創新應用。此次與Gamestream合作，更促進台灣5G產業發展接軌國際，開拓雲端遊戲市場。

Gamestream銷售及業務開發副總裁亞當（LionelAdam）指出，亞洲已經處於5G革命的領先地位，看好在雲端遊戲的應用，也位居領導地位。

英特爾資料平台事業群副總裁康普（Lynn Comp）表示，隨著5G網路的發展，雲端遊戲正在急速成長，中華電信與Gamestream合作所提供的解決方案是一個很好的應用案例，說明產業間的緊密合作與創新技術的導入如何提升使用者體驗。

中華電信 雲端 5G

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