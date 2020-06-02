精誠總代理Nozomi Networks 攻OT與IOT資安防護商機

精誠（6214）宣布代理全球營運科技（OT）與物聯網（IoT）安全與洞察解決方案領導廠商 Nozomi Networks的全產品線與服務，將與台灣的經銷夥伴合作，提供台灣關鍵基礎設施、工業控制網路OT架構能見度、威脅偵測和洞察解決方案，並運用創新AI技術，為每一個單獨設備建立行為模型，達至快速檢測關鍵狀態，同時具備即時可見性和威脅偵測，以確保工業網路安全性和可靠性。

精誠數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示，「在工業控制網路環境中，首重工安與勞安，隨著工業4.0發展趨勢，IT(Information Technology, 資訊科技) 與OT 需緊密融合，IIOT(Industrial Internet of Things, 工業物聯網) 資訊安全的重要性越發受到重視。Nozomi Networks為專業市調公司Forrester評比目前最為成熟的OT安全解決方案供應商，已成功協助多家全球領先的關鍵基礎設施企業，如能源、製造、礦業，運輸，大樓管理等產業，加強其數位轉型的網路安全可見性。」

張皇裕指出，Nozomi Networks解決方案提供一體機與虛擬機方案，可以彈性的根據場域網路環境所連接的設備節點架構與數量來導入使用，台灣目前正逐步走向智慧製造以及工業4.0，透過與經銷夥伴的合作，精誠希望能提供台灣公用事業、能源產業以及製造業一個有效保護營運與資安資產的新選擇。

Nozomi Networks 亞太區銷售總監 Vincent Liu表示，「Nozomi Networks領先業界、支援最多工業網路Protocol，擁有彈性架構、可快速部署，提供『資產盤點』『運營監控』與『安全監控』功能，同時與眾多資安產品整合聯防，可幫助鞏固客戶防護能力。精誠是台灣最大的資訊服務廠商，具備眾多國際級產品推廣經驗與技術資源，且有豐富的資安維運服務經驗與技術團隊，擁有多元數據生態圈夥伴，是Nozomi Networks為台灣企業提供服務的首選合作夥伴。

Nozomi Networks的OT安全解決方案，採用非侵入式的監測方式，方便企業洞悉自己有哪些設備，以及設備之間的關聯性與日常正常行為，從而建立基準，並依此基準執行監控，一旦發現異常，可以在第一時間通知相關人員與SIEM (Security Information and Event Management, 安全性資訊與事件管理)系統，執行應變程序。同時，Nozomi Networks旗下的安全實驗室也會從網路可見性、威脅檢測和運營洞察力等角度持續發展研究與創新，並披露發現貢獻給相關社群，與資安業界共享知識。

Nozomi Networks 的解決方案廣受客戶肯定，已為全球成千上萬個關鍵基礎設施和工業站點提供OT架構能見度、威脅偵測和洞察服務。服務超過2300個大型客戶，監控設備品項超過340萬個，包含8個全球前20大能源、5家全球前10大製藥廠、4間全球前10大礦業公司，以及4個全球前10大公用事業等，每年營業額增長500%以上。