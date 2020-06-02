快訊

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票 法院駁回確定

十年永續有成 聯電經營管理論文獎今舉行頒獎

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

為鼓勵優秀人才投入經營管理學術領域的研究，由聯電贊助，社團法人中華民國管理科學學會(管科會)主辦的「聯電經營管理論文獎」，已堂堂跨入第十年。第十屆「聯電經營管理論文獎」頒獎典禮今（2）日下午舉行，聯電董事長洪嘉聰、社團法人中華民國管理科學學會理事長劉維琪、「聯電經營管理論文獎」籌備委員會主任委員許士軍皆與會，也特別邀請國立交通大學經營管理研究所榮譽教授毛治國進行專題知識分享。

聯電表示，「聯電經營管理論文獎」辦理迄今適逢十周年，管理學門TSSCI期刊從過去的6~7本期刊參與，漸漸成長到第十屆有高達16本期刊一起共襄盛舉，並推薦133篇論文參選，再創參選件數新高，成長達31%，無論在評審機制或是專業呈現上都獲得各界的信任與肯定。

聯電公司董事長洪嘉聰在致詞時提到，聯電秉持「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的信念，積極參與社會公益，長期默默支持管科會舉辦「聯電經營管理論文獎」，希望藉由這項榮譽，鼓勵經營管理學者產出更優秀的研究論文，進而達到理論與實務結合，及產學相輔相成的目標。聯電未來期待更多管理領域的學者及專家繼續投入，攜手合作來提升台灣整體管理科學水準。

聯電也指出，本屆最值得一提的是，得獎論文的內容不僅限於學術研究的探討，更與大眾日常生活的應用越來越貼近，研究範圍與對象更是多元，包含溫室氣體排放、ETF市場、台灣大車隊、客服人員、及汽車零組件製造商等。

聯電 中華民國 社團

延伸閱讀

台積電ADR周一上漲1.39％

外資上週賣超83億 調節玉山金居首

臺銀育才 頒經濟金融論文獎

PCB改選大戲 將登場

相關新聞

爆勞資糾紛、800名越南移工遭非法扣款？仁寶回應了

仁寶電腦桃園平鎮廠800名越南移工罷工，並稱遭不當對待、非法扣款，仁寶今（2）日發布聲明表示，本公司對於移工薪資並無非法...

為華為繞道下單台積電？聯發科駁斥

近期日本經濟新聞報導，有關華為規避制裁擬透過聯發科採購台積電晶片之相關新聞。聯發科今（2）日大動作發出新聞稿澄清，否認該...

AgilePoint攜手明新科大 培育半導體產業精英人才

矽谷AgilePoint公司今（2）日捐贈價值500萬元的人工智慧數位轉型服務平台，供明新科技大學做為培育半導體產業精英...

華為借道下單台積電？聯發科否認

在美方進逼之下，據《日經》報導，華為不排除借道聯發科，迂迴採購台積電生產的5G手機相關半導體零組件，不過已遭聯發科鄭重澄...

聯發科搶吃5G大餅 美系外資上修目標價

美系外資看好IC設計廠聯發科受惠於智慧型手機市場規模增加，4G和5G市占將攀升，重申買進評等，目標價上修到600元；另一...

系微搶攻疫情後商機 6月推新BIOS解決方案

BIOS韌體晶片系微（6231）將於6月推出最新研發BIOS韌體運算產品與技術應用解決方案，順勢搶攻疫情過後， 5G基地...

鴻海台灣員工去年平均薪資272萬元

鴻海在台灣員工去年平均薪資達到新台幣272.7萬元，另外，鴻準平均員工薪資更達到345.8萬元

蝦皮618檔 狂撒億萬蝦券

新冠肺炎疫情衝擊全球，民眾傾向不出門，有些人趁此機會把家裡大翻修。電商618年中慶將至，蝦皮購物攜手居家改造專家特力屋，...

蘋果五大新品齊發 台系蘋果鏈下半年動能強

蘋果下半年五大新產品齊發，大搶新冠肺炎疫情退散後的商機，包括支援5G的iPhone 12、新款11吋的iPad Air ...

5G、電動車布局 打群體戰

鴻海集團董事長劉揚偉、佳世達董事長陳其宏、電電公會理事長李詩欽昨（1）日針對新冠肺炎疫情對全球產業發展提出看法，強調疫情...

MIC示警 三電子應用市況淡

資策會產業情報研究所（MIC）示警，受新冠肺炎疫情影響，半導體、資訊系統產品（筆電、桌機、平板）、手機等三大科技領域與應...

三星新增南韓NAND產線 擴大能見度

全球記憶體晶片龍頭三星電子1日宣布，將在南韓增加一條NAND快閃記憶體的生產線，以進一步擴大自家產品在這個市場的能見度。

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

振興券明拍板 非實體券花3千擬可領回現金2千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。