十年永續有成 聯電經營管理論文獎今舉行頒獎

為鼓勵優秀人才投入經營管理學術領域的研究，由聯電贊助，社團法人中華民國管理科學學會(管科會)主辦的「聯電經營管理論文獎」，已堂堂跨入第十年。第十屆「聯電經營管理論文獎」頒獎典禮今（2）日下午舉行，聯電董事長洪嘉聰、社團法人中華民國管理科學學會理事長劉維琪、「聯電經營管理論文獎」籌備委員會主任委員許士軍皆與會，也特別邀請國立交通大學經營管理研究所榮譽教授毛治國進行專題知識分享。

聯電表示，「聯電經營管理論文獎」辦理迄今適逢十周年，管理學門TSSCI期刊從過去的6~7本期刊參與，漸漸成長到第十屆有高達16本期刊一起共襄盛舉，並推薦133篇論文參選，再創參選件數新高，成長達31%，無論在評審機制或是專業呈現上都獲得各界的信任與肯定。

聯電公司董事長洪嘉聰在致詞時提到，聯電秉持「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的信念，積極參與社會公益，長期默默支持管科會舉辦「聯電經營管理論文獎」，希望藉由這項榮譽，鼓勵經營管理學者產出更優秀的研究論文，進而達到理論與實務結合，及產學相輔相成的目標。聯電未來期待更多管理領域的學者及專家繼續投入，攜手合作來提升台灣整體管理科學水準。

聯電也指出，本屆最值得一提的是，得獎論文的內容不僅限於學術研究的探討，更與大眾日常生活的應用越來越貼近，研究範圍與對象更是多元，包含溫室氣體排放、ETF市場、台灣大車隊、客服人員、及汽車零組件製造商等。