快訊

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

直播／「嘉玲」回歸！今無新冠肺炎病例 連51天0本土確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AgilePoint攜手明新科大 培育半導體產業精英人才

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
明新科大畢業生是半導體產業招募首選，辦學受業界肯定，來自矽谷的AgilePoint捐贈價值500萬台幣的「人工智慧數位轉型服務平台」，做為該校半導體封裝測試類產線在人工智慧技術應用的教學使用。圖／明新科大提供
明新科大畢業生是半導體產業招募首選，辦學受業界肯定，來自矽谷的AgilePoint捐贈價值500萬台幣的「人工智慧數位轉型服務平台」，做為該校半導體封裝測試類產線在人工智慧技術應用的教學使用。圖／明新科大提供

矽谷AgilePoint公司今（2）日捐贈價值500萬元的人工智慧數位轉型服務平台，供明新科技大學做為培育半導體產業精英人才使用。捐贈儀式由明新科大校長林啟瑞，與AgilePoint公司台灣區總經理王冠章代表雙方出席。

AgilePoint是數位轉型及自動化的領導者，所捐贈的人工智慧數位轉型服務平台，是基於低代碼或無代碼開發方式，並整合雲端服務及人工智慧的快速與敏捷開發平台，並具有強勁的流程引擎，能夠提供企業級統一的應用程式發展平台，整合公司內部及外部所有服務流程與資源為一體。

AgilePoint公司捐贈的這套數位轉型服務平台已經被全球500大企業大量採用，在台灣也有台積電、聯電、力成科技等公司採用，明新科大的半導體封裝測試類產線教學也率先引進，持續打造優質的「實務人才培育基地」，成為一所培養學生立即就業能力的產業大學。

明新科大校長林啟瑞表示，明新是一所貼近產業的實務型技職校院，校區鄰近新竹科學園區與新竹工業區，產學資源豐富多樣，以「產業大學」為定位，結合在地產業優勢推動「智慧科技」與「智慧服務」，與多家廠商簽訂產學合作，積極為學生打造「畢業即就業」的實習就業一條龍的產業大學環境，是企業產學合作、選才育才的首選大學。

林啟瑞說，明新科大辦學績優，有將近12萬校友遍布產官學研各領域。日前104人力銀行公布最新調查，含金量最高的半導體產業，最愛邀約面試明新科技大學的畢業生，是半導體產業招募首選，也是「製程規劃類人員」的第一，排名超越成大、交大、台科大等國立大學。

AgilePoint總經理王冠章表示，這套系統的架構設計之初，就是基於將人工智慧（AI）無縫接軌做考量。他說，眾所皆知AI可做出的應用模式與需求相當多元，且其變化往往需要立即反映到應用面，若是延用過去程式碼編譯再執行的僵硬做法，將讓AI無法將即時的智能判斷，立刻做線上的改變，因而無法發揮其智能的運作。

來自矽谷的AgilePoint便提供了一項創新思維的服務平台，可讓人員毋須編寫程式碼，使用者即可用模塊拖拉用軟體元件組裝的概念與圖形化介面，讓非資工背景的人員也可在短時間內做出符合個人、企業需求的App與網頁。如此的做法除了可加速AI的運作之外，另外一方面也可促進企業的數位轉型。

明新科大工學院院長呂明峯表示，為了培育半導體產業的精英人才，明新科大提出「半導體封裝測試實務人才培育計畫」，獲得教育部補助近5000萬元在校園建置「封裝測試類產線」，讓學生在學期間就能熟悉業界的作業環境和機台，將來能順利的與產業接軌。同時也與經濟部工業局智慧電子學院共同推動封裝測試產業人才能力鑑定，將舉辦封裝與測試工程師證照考試。

明新科大半導體封裝測試類產線設備與業界同級，實務教學讓學生與業界接軌，明新科大成為半導體產業招募首選。圖／明新科大提供
明新科大半導體封裝測試類產線設備與業界同級，實務教學讓學生與業界接軌，明新科大成為半導體產業招募首選。圖／明新科大提供
AgilePoint公司捐贈人工智慧數位轉型服務平台給明新科大半導體課程教學使用，由明新科大校長林啟瑞（右）與AgilePoint公司台灣區總經理王冠章代表雙方出席捐贈儀式。圖／明新科大提供
AgilePoint公司捐贈人工智慧數位轉型服務平台給明新科大半導體課程教學使用，由明新科大校長林啟瑞（右）與AgilePoint公司台灣區總經理王冠章代表雙方出席捐贈儀式。圖／明新科大提供

台科大 半導體 人工智慧

延伸閱讀

港大學校長聲明立場有別 學者：對國安法無共識

交大學聯會發返鄉專車 高雄藍議員：經費誰贊助？

微軟以人工智慧技術取代美國、英國MSN約聘人力

聯晚部隊轉型數位 續報重磅新聞

相關新聞

為華為繞道下單台積電？聯發科駁斥

近期日本經濟新聞報導，有關華為規避制裁擬透過聯發科採購台積電晶片之相關新聞。聯發科今（2）日大動作發出新聞稿澄清，否認該...

AgilePoint攜手明新科大 培育半導體產業精英人才

矽谷AgilePoint公司今（2）日捐贈價值500萬元的人工智慧數位轉型服務平台，供明新科技大學做為培育半導體產業精英...

華為借道下單台積電？聯發科否認

在美方進逼之下，據《日經》報導，華為不排除借道聯發科，迂迴採購台積電生產的5G手機相關半導體零組件，不過已遭聯發科鄭重澄...

聯發科搶吃5G大餅 美系外資上修目標價

美系外資看好IC設計廠聯發科受惠於智慧型手機市場規模增加，4G和5G市占將攀升，重申買進評等，目標價上修到600元；另一...

系微搶攻疫情後商機 6月推新BIOS解決方案

BIOS韌體晶片系微（6231）將於6月推出最新研發BIOS韌體運算產品與技術應用解決方案，順勢搶攻疫情過後， 5G基地...

鴻海台灣員工去年平均薪資272萬元

鴻海在台灣員工去年平均薪資達到新台幣272.7萬元，另外，鴻準平均員工薪資更達到345.8萬元

蝦皮618檔 狂撒億萬蝦券

新冠肺炎疫情衝擊全球，民眾傾向不出門，有些人趁此機會把家裡大翻修。電商618年中慶將至，蝦皮購物攜手居家改造專家特力屋，...

蘋果五大新品齊發 台系蘋果鏈下半年動能強

蘋果下半年五大新產品齊發，大搶新冠肺炎疫情退散後的商機，包括支援5G的iPhone 12、新款11吋的iPad Air ...

5G、電動車布局 打群體戰

鴻海集團董事長劉揚偉、佳世達董事長陳其宏、電電公會理事長李詩欽昨（1）日針對新冠肺炎疫情對全球產業發展提出看法，強調疫情...

MIC示警 三電子應用市況淡

資策會產業情報研究所（MIC）示警，受新冠肺炎疫情影響，半導體、資訊系統產品（筆電、桌機、平板）、手機等三大科技領域與應...

三星新增南韓NAND產線 擴大能見度

全球記憶體晶片龍頭三星電子1日宣布，將在南韓增加一條NAND快閃記憶體的生產線，以進一步擴大自家產品在這個市場的能見度。

模組廠：三星新增NAND產線 帶來正面效應

三星決定增產儲存型快閃記憶體 （NAND Flash），以迎合遠距、線上教學、購物及遊戲等宅經濟強勁需求。國內記憶體模組...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

振興券明拍板 非實體券花3千擬可領回現金2千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。