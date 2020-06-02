AgilePoint攜手明新科大 培育半導體產業精英人才

矽谷AgilePoint公司今（2）日捐贈價值500萬元的人工智慧數位轉型服務平台，供明新科技大學做為培育半導體產業精英人才使用。捐贈儀式由明新科大校長林啟瑞，與AgilePoint公司台灣區總經理王冠章代表雙方出席。

AgilePoint是數位轉型及自動化的領導者，所捐贈的人工智慧數位轉型服務平台，是基於低代碼或無代碼開發方式，並整合雲端服務及人工智慧的快速與敏捷開發平台，並具有強勁的流程引擎，能夠提供企業級統一的應用程式發展平台，整合公司內部及外部所有服務流程與資源為一體。

AgilePoint公司捐贈的這套數位轉型服務平台已經被全球500大企業大量採用，在台灣也有台積電、聯電、力成科技等公司採用，明新科大的半導體封裝測試類產線教學也率先引進，持續打造優質的「實務人才培育基地」，成為一所培養學生立即就業能力的產業大學。

明新科大校長林啟瑞表示，明新是一所貼近產業的實務型技職校院，校區鄰近新竹科學園區與新竹工業區，產學資源豐富多樣，以「產業大學」為定位，結合在地產業優勢推動「智慧科技」與「智慧服務」，與多家廠商簽訂產學合作，積極為學生打造「畢業即就業」的實習就業一條龍的產業大學環境，是企業產學合作、選才育才的首選大學。

林啟瑞說，明新科大辦學績優，有將近12萬校友遍布產官學研各領域。日前104人力銀行公布最新調查，含金量最高的半導體產業，最愛邀約面試明新科技大學的畢業生，是半導體產業招募首選，也是「製程規劃類人員」的第一，排名超越成大、交大、台科大等國立大學。

AgilePoint總經理王冠章表示，這套系統的架構設計之初，就是基於將人工智慧（AI）無縫接軌做考量。他說，眾所皆知AI可做出的應用模式與需求相當多元，且其變化往往需要立即反映到應用面，若是延用過去程式碼編譯再執行的僵硬做法，將讓AI無法將即時的智能判斷，立刻做線上的改變，因而無法發揮其智能的運作。

來自矽谷的AgilePoint便提供了一項創新思維的服務平台，可讓人員毋須編寫程式碼，使用者即可用模塊拖拉用軟體元件組裝的概念與圖形化介面，讓非資工背景的人員也可在短時間內做出符合個人、企業需求的App與網頁。如此的做法除了可加速AI的運作之外，另外一方面也可促進企業的數位轉型。