AgilePoint攜手明新科大 培育半導體產業精英人才
矽谷AgilePoint公司今（2）日捐贈價值500萬元的人工智慧數位轉型服務平台，供明新科技大學做為培育半導體產業精英人才使用。捐贈儀式由明新科大校長林啟瑞，與AgilePoint公司台灣區總經理王冠章代表雙方出席。
AgilePoint是數位轉型及自動化的領導者，所捐贈的人工智慧數位轉型服務平台，是基於低代碼或無代碼開發方式，並整合雲端服務及人工智慧的快速與敏捷開發平台，並具有強勁的流程引擎，能夠提供企業級統一的應用程式發展平台，整合公司內部及外部所有服務流程與資源為一體。
AgilePoint公司捐贈的這套數位轉型服務平台已經被全球500大企業大量採用，在台灣也有台積電、聯電、力成科技等公司採用，明新科大的半導體封裝測試類產線教學也率先引進，持續打造優質的「實務人才培育基地」，成為一所培養學生立即就業能力的產業大學。
明新科大校長林啟瑞表示，明新是一所貼近產業的實務型技職校院，校區鄰近新竹科學園區與新竹工業區，產學資源豐富多樣，以「產業大學」為定位，結合在地產業優勢推動「智慧科技」與「智慧服務」，與多家廠商簽訂產學合作，積極為學生打造「畢業即就業」的實習就業一條龍的產業大學環境，是企業產學合作、選才育才的首選大學。
林啟瑞說，明新科大辦學績優，有將近12萬校友遍布產官學研各領域。日前104人力銀行公布最新調查，含金量最高的半導體產業，最愛邀約面試明新科技大學的畢業生，是半導體產業招募首選，也是「製程規劃類人員」的第一，排名超越成大、交大、台科大等國立大學。
AgilePoint總經理王冠章表示，這套系統的架構設計之初，就是基於將人工智慧（AI）無縫接軌做考量。他說，眾所皆知AI可做出的應用模式與需求相當多元，且其變化往往需要立即反映到應用面，若是延用過去程式碼編譯再執行的僵硬做法，將讓AI無法將即時的智能判斷，立刻做線上的改變，因而無法發揮其智能的運作。
來自矽谷的AgilePoint便提供了一項創新思維的服務平台，可讓人員毋須編寫程式碼，使用者即可用模塊拖拉用軟體元件組裝的概念與圖形化介面，讓非資工背景的人員也可在短時間內做出符合個人、企業需求的App與網頁。如此的做法除了可加速AI的運作之外，另外一方面也可促進企業的數位轉型。
明新科大工學院院長呂明峯表示，為了培育半導體產業的精英人才，明新科大提出「半導體封裝測試實務人才培育計畫」，獲得教育部補助近5000萬元在校園建置「封裝測試類產線」，讓學生在學期間就能熟悉業界的作業環境和機台，將來能順利的與產業接軌。同時也與經濟部工業局智慧電子學院共同推動封裝測試產業人才能力鑑定，將舉辦封裝與測試工程師證照考試。
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