高盛喊聯發科600元 麥格理升至565元

外電報導，華為擬透過聯發科迂迴採購台積電晶片，消息雖被聯發科否認，但外資圈一陣歡呼！高盛證券最新報告，看好聯發科受惠美中角力，晶片出貨增加，目標價大幅升上600元；麥格理則評估，聯發科受惠華為的潛在獲利效益上看兩成，目標價喊565元，分居外資圈第一和第二高價。

高盛此次調高聯發科的理由有三，包括一、不論4G／5G，聯發科都布署有成，2022年於兩大通訊晶片市場的市占率可望從三成提高到四成，二、聯發科提供的網通及遊戲機專用ASIC晶片潛力可觀，三、更大的營運規模也帶來更強的獲利能力。

高盛對今、明年全球5G晶片出貨預估1.7億顆、4.5億顆不變，樂觀聯發科市占提升，將是5G時代大贏家。為此高盛不僅調高聯發科2020-2022年每股純益（EPS）至17.8元、29.9元、33.8元，也將聯發科納入「亞太科技股優先買進名單」，台積電亦在名單之中。

麥格理則針對美中新動向，分析華為新禁令將對聯發科帶來雙重效益，包括一、華為直接向聯發科採購的晶片看增，二、大陸品牌恐減少對高通下單，使聯發科出貨更加成長。

麥格理假設，若華為在明年第1季耗盡麒麟庫存，而且無法向高通下單，2021-2022年華為手機出貨將從2019年的2.41億支，下滑到1.67億支，此時聯發科有望多出貨1.2億顆晶片，對明年的獲利額外貢獻20%，後年為15%。

此外，麥格理也比較美國啟動實體清單後，大陸手機品牌已顯著減少向高通採購，四個季度中，高通出貨減少9%，同期聯發科大增43%。

未來新禁令實施，勢必帶動OPPO、VIVO、小米擴大向聯發科下單，且這些品牌還受益於華為市占流失，推估聯發科每年額外產出的晶片上看2,000萬顆；對明後年的獲利則增加約5%、3%。

麥格理上修，聯發科今年手機晶片出貨至3.67億顆，明年5.52億顆，後年5.68億顆，分別較先前預測提高1,800萬、1.38億及1.02億顆晶片。