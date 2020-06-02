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系微搶攻疫情後商機 6月推新BIOS解決方案
BIOS韌體晶片系微（6231）將於6月推出最新研發BIOS韌體運算產品與技術應用解決方案，順勢搶攻疫情過後， 5G基地台、伺服器等龐大商機，法人預期可望快速獲得國際大廠採用，對明年業績將有明顯貢獻。
疫情過後，全球5G部署的基地台、為在家工作者提供生產力的個人電腦、能驅動伺服器的重要雲端與線上服務、甚至是應用於研究新型冠狀病毒的百億等級計算的超級電腦商機逐漸浮現，系微所提供開機技術、安全防護機制及系統管理解決方案逐漸獲得重視，並為國際大廠所採用。
系微總經理莊鈴文先生表示，全球流行病的肆虐更強調了當今資料驅動的運算科技重要且有效性。
先前系微Supervyse系統管理解決方案切入遠端伺服器控制晶片廠信驊（5274）新一代伺服器管理晶片AST2600系列，為白牌伺服器所採用，先前已成功打入戴爾、亞馬遜及聯想，等桌機、筆電及伺服器系統供應鏈。
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