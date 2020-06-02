疫後時代 劉揚偉：台灣要打群體戰

新冠肺炎疫情從年初爆發至今，對產業造成重大衝擊，鴻海董事長劉揚偉昨表示，專家學者對疫情何時結束仍無共識，但依目前情況，「判斷有可能在六月底、七月初會舒緩」，但消費者對未來的信心何時回復，將決定對產業的影響程度。

資策會產業情報研究所（ＭＩＣ）昨舉行春季線上研討會「蓄勢」，由所長詹文男主持高峰會，邀請電電公會理事長李詩欽、佳世達董事長暨執行長陳其宏和劉揚偉，以「新冠疫情對全球產業帶來的破壞與創新」為主題對談。

劉揚偉指出，台灣企業必須「打群體戰」，而且要思考如何以人才結合技術；陳其宏評估，將來「成本」還是供應鏈最重要考量；李詩欽指出，未來十年５Ｇ將是最重要戰役。劉揚偉表示，未來全球化、集中在少數國家的「世界工廠」現象將會結束，各國更重視「區域化生產」，朝區域性製造體系來發展。在數位化、區域化趨勢之下，台灣企業「打群體戰」是不可避免的策略，過去幾十年的思維以生產為主，下一役隨著疫情帶動各種遠端相關趨勢，應開始思考以人才結合技術。

不過，陳其宏指出，短期內全球化供應鏈思維不一定完全消亡，未來如何組聯盟甚至大平台化，讓資源運用有效且不重複浪費，將是台灣產業在後疫情時代的致勝關鍵。

李詩欽則指出，全球供應鏈逐漸從中國大陸移往十四個低成本國家的大趨勢不變，但因應衝擊，儲備更多庫存與進行臨時性調整，將比加速移動來得更重要與更節省成本。