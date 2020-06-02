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蝦皮618檔 狂撒億萬蝦券

經濟日報 / 記者蔡銘仁／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，民眾傾向不出門，有些人趁此機會把家裡大翻修。電商618年中慶將至，蝦皮購物攜手居家改造專家特力屋，推出「品牌送你50萬居家大改造」大獎，6月1日至18日期間，簽到就可獲得抽獎資格，完成指定的任務愈多，中獎機率愈大。得獎者可一人獨得蝦皮提供價值50萬元居家裝修金，由特力屋居家改造專家到府服務。

蝦皮行銷部長廖君凰表示，今年因居家防疫，消費者在家時間更長，因此與特力屋合作，要為消費者帶來對住家的美好想像。為強化消費者購物信心和保障、暖身期間每天攜手兩個品牌，推出品牌旗艦店全館限時下殺與獨家優惠。

蝦皮宣布，618品牌旗艦即日起開跑，狂撒億萬蝦券，攜手50大品牌每天推出破盤商品六折起，每逢0時、11時、23時再推獨家超殺折扣夯品，另推出「下單神賺」優惠玩法，看準時間下單，凡於6月1日到17日暖身期間，每天早上6時到7時，前618位下單且單筆訂單金額618元以上的消費者，有機會瓜分2萬蝦幣。

此次618品牌旗艦活動，蝦皮攜手特力屋、P&G、永豐、巴黎萊雅等逾50大品牌，獻上億萬補貼，Ariel 3D洗衣膠囊、舒潔抽取衛生紙等商品六折起，最大獎是與特力屋合作的「品牌送你50萬居家大改造」。

蝦皮表示，無論格局更動、土木工程，都可由特力屋改造專家免費裝修，消費者也可用3~12蝦幣兌換最高價值200元的特力屋實體門市優惠券，或用1蝦幣換取超過2,000元價值的夏日專業清潔服務抽獎機會。此外，特力家旗艦店於618期間，每天發送最高600元折價券。

蝦皮618品牌旗艦祭出天天主題日，首日由「蝦券日」開響第一槍，昨（1）日晚間6時舉行豪氣開撒一折券，活動期間每天0時、11時、23時再推出獨家折扣夯品，還有眾多人氣商品。暖身期間也將推出每日兩檔品牌限時優惠，包括民生用品、生活家電、美妝保養等。

特力 電商 年中慶

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