曾是面板業最年輕總座 陳來助將回科技業出任神盾獨董

天來創新生活董事長陳來助，曾經是科技業的天之驕子，離開友達總經理暨執行長後，轉換跑道先後投入食品業、如今跨足大健康產業的擘劃與經營。最近，則是出現在指紋辨識IC大廠神盾獨立董事候選人名單，宣告他將再回歸高科技產業。

五年級前段班的陳來助，當年是面板產業最年輕的總經理，掌管年營收約5,000億及全球萬員工的友達光電公司。不料一場反托辣斯的官司，讓他意外滯美長達二年，雖然最後獲判無罪，但人生從此大轉彎，也讓陳來助離開了最熟悉的科技產業。

50歳之後的陳來助，跨界轉行到食品業，藉過去在科技界累積的經驗，在執行長任內將「微熱山丘」發展成具代表性國際甜點品牌。隨後又創立天來創新集團，開始投入大健康產業的經營。

從科技業跨入食品業，陳來助分析其中最大的不同，是科技廠製造業思考的是：把100元的東西降低成本到1元。但是在加入微熱山丘後，賣鳳梨酥卻是要把1塊錢的東西，往上加到100元，思考邏輯完全相反。

陳來助曾經被鴻海創辦人郭台銘列為最想挖角的面板經營人才，足見對他專業能力的肯定。在經歷人生的二度大轉彎之後，陳來助更樂於和青年學生分享自己正向思考、主動把握機會的心路歷程。他強調：「不要怕改變，因為世事隨時在變化；不要怕找不到路，因為路永遠在變。」期許青年們要勇於投資未來。

陳來助向青年學子自我介紹時，常會說：「我的名字叫『來助』，一路上都有貴人相助，我也自助。」也就是在自助與他助之下，使得陳來助2018年成立「二代大學」，擔任首任校長，展開協助企業二代快速接班的養成教育。

他指出，1980年代，第一代企業家打造台灣製造、全球消費的經濟奇蹟；2010年起則是中國製造、全球消費；如今美中貿易新冷戰、全球價值鏈改變，全球數位轉性加速進行，凸顯企業二代接班問題的迫切性。