防疫概念股不只測溫 連體脂計、氣炸鍋應用都熱門

微控制器（MCU）廠盛群（6202）從新冠肺炎疫情發生以來，測溫槍應用產品需求大爆發，其實除此之外，該公司包括快速體溫計、血氧儀、感應潔具等產品也頗熱門。

據了解，盛群的測溫槍應用MCU，去年出貨量約200萬顆，今年需求爆量，預期至少將達2,100萬顆。另外，可在30秒內量測體溫的快速體溫計應用，該公司也已承接約300萬至400萬顆訂單，而可以評估肺部功能的血氧儀，也在這波疫情中受到青睞。

盛群也提到，給皂機、酒精清潔機等應用因為防疫而提升需求，同時，可能是因為居家防疫一段時間，消費者希望能控制體態，所以體脂計應用也有增加現象，而廚房家電如氣炸鍋、電磁爐等應用需求也成長。