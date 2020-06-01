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驚傳裁員 宏達電：推動策略性人力資源調整

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

宏達電(2498) 今(1)日驚傳裁員消息，公司回應表示，「決定推動策略性人力資源調整，持續優化組織、精簡人力與有效降低營運費用，相信這個行動是實現HTC長遠企業目標、推動持續創新、確保創造能力與為我們的股東返回最大值的必要的步驟之一」。

宏達電回應裁員消息，但是對於裁員人數及部門等則表示不便對外說明；宏達電今日股價開平震盪收紅，終場收在30.55元，上漲0.05元，漲幅0.16%。

近幾年來宏達電營運備受挑戰，針對外傳將再度裁員一事，宏達電表示，在過去數年，HTC持續優化流程、成本控制及審慎地投入新科技等重要節流工作，雖然主要產品毛利已呈現正向走勢，但整體營運表現仍承受著極大壓力。

宏達電說，在謹慎研究過後，今日決定推動策略性人力資源調整，持續優化組織、精簡人力與有效降低營運費用，相信此行動是實現HTC長遠企業目標、推動持續創新、確保創造能力與為我們的股東返回最大值的必要的步驟之一。

宏達電指出，今年全球各地受到嚴峻的新冠肺炎疫情影響甚鉅，各國政府實施嚴格的封鎖，大規模實施前所未見的自我隔離及保持社交距離措施，原本的日常活動例如上班、娛樂、教育、溝通等都只能待在家裡以遠距的方式進行。

宏達電說明，HTC認知到世界上每一項顛覆式變化，也正是運用科技提升生活的契機，期望藉由VIVE虛擬實境系統平台及與應用內容的策略夥伴合作，讓交談、會議、團隊工作、學習、訓練、醫療等等都能夠以遠距的方式進行。

宏達電強調，在明確的願景與產品平台策略下，HTC證明有充分的準備及能力能夠因應各種挑戰與機會，讓企業邁入另一次的轉型。

宏達電 HTC 裁員

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