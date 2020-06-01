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疫情後驚傳裁員 宏達電證實：策略性人力資源調整

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鴻海、凌華合資機器人公司 今年Q3正式營運

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

鴻海精密（2317）今（1）日表示，與凌華科技雙方合資成立自主移動機器人公司(Autonomous Mobile Robot, AMR)，此新創公司將整合即時資訊互連、自主系統排程與移動導航平台等技術，進一步強化自主機器人群集的功能，提供完整的技術應用解決方案，滿足越來越多元的應用場域。

該合資公司將以鴻海持股51%，凌華持股49%共同成立，預計今年第3季正式營運。

鴻海強調，這項合作，也是鴻海科技集團落實「電動車、數位健康、機器人」三大產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，「三加三」公司發展策略之一。隨著全球自主性機器人的應用需求逐步成長，相關技術的整合與深耕將成為該新創公司的核心競爭力與價值主張。

雙方目標，透過國際機器人開源架構ROS2所採用的標準即時資料傳輸架構(DDS)，新公司將結合鴻海先進的機器人機電整合經驗與凌華的軟體技術優勢，強強聯手優化軟硬體整合，強化自主機器人在群體互動時，所要求的即時決策，精準行動與動態管理，達到自主機器人之間的連網溝通順暢無延遲，藉以擴大自主機器人集群在不同場域的應用價值。

機器人 鴻海 凌華

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