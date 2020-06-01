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夏季來臨 電商防蚊物品熱搜熱賣

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

時序進入炎熱夏季，加上梅雨季節濕度高，容易孳生蚊蟲，挹注防蚊商品網購商機顯著崛起。創業家兄弟旗下生活市集觀察表示，由於近日天氣多變，各地普遍有短暫強陣雨或雷雨發生，雨後放晴更是病媒蚊密度上升的關鍵期，不少民眾提前開始準備防蚊商品，帶動防蚊蟲相關商品近一周搜尋度較前周飆升超過15倍，「防蚊門簾」、「捕蚊燈」、「蚊帳」等商品亦皆躍升網友近期熱搜商品。

看好防蚊的市場需求，生活市集統計站上消費大數據，今（1）日公布「2020夏季防蚊攻略」，根據玄關、客廳、臥房、浴室、廚房及陽台等六大居家場域的不同特性，推薦適合放置於家中各角落的防蚊商品，其中包含雙週熱賣數百台的吸入式捕蚊器、蒙古包造型的三開門蚊帳，以及天然草本防蚊香膏等；另外，對於平日有外出、通勤需求的民眾，生活市集也建議以透氣寬鬆的長袖長褲、可自然揮發藥性的防蚊小物為兩大採購方向。

生活市集站上數據顯示，5月份防蚊商品銷量較前月顯著成長70%，買氣持續攀升。生活市集針對六大居家場域公布「2020夏季防蚊攻略」，首先以最容易有室外蚊蟲飛進家中的入門玄關或陽台而言，建議可擺放具強勁吸力的捕蚊器，採TiO2光觸媒仿人體氣味吸引蚊子，搭配強大風扇氣流吸入，且能延伸調節至1公尺，以符合蚊蟲一般飛行高度(離地1-2公尺)，一網打盡。對於平時用來長時間睡覺休息的臥房，生活市集則建議可將兼具阻擋功效及美觀設計的防蚊用品列為首選，防蚊門簾以磁性閉合及加密軟紗設計，能有效防止蚊蟲入內，置於臥房門口亦十分合適。

針對客廳空間的防蚊方案，生活市集觀察指出，建議晚上睡前可將客廳電燈關掉，開啟具紫光誘蚊功效的捕蚊燈，把握蚊子活動的黃金時間、創造更佳的除蚊效果。對於浴室、廚房等較容易有異味的場域，生活市集則推薦除臭的防蚊商品，可同時達到雙重功效。

防蚊 蚊子

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