瑞昱、鴻海機上盒國際隊 TBC推4K安卓機上盒

看準隨著看電視的收視行為改變，線上隨選影音OTT越來越普及，TBC台灣寬頻今（1）日正式推出「t.Gateway 4K安卓機上盒」，找來了Kudelski集團旗下的內容保護和多螢幕電視解決方案供應商NAGRA設計頻道內容保護機制，搭配瑞昱半導體(2379)研發生產的晶片，透過鴻海科技集團(2317)在軟硬體整合開發設計以及優異的製造能力，組成「機上盒國際隊」聯手打造。

TBC提供收視戶使用的「t.Gateway 4K安卓機上盒」，整合超過200個頻道的數位有線電視，還能看合法下載的線上影音，豐富又多元的影音內容，搭配藍牙語音遙控器，讓智慧語音搜尋幫你挑出想看的節目和電影，看電視用說的嘛ㄟ通。

TBC之前與富連網合作聯手推出「TBC數位電視配便當BANDOTT」，再次開發第二彈新品「t.Gateway 4K安卓機上盒」，並通過Android TV認證，搭載YouTube及Google Play等服務，採用開放式平台，也打破民眾讓對有線電視封閉式的刻板印象，習慣稱呼的「第四台」不是只有四台，也能看更多Google Play上合法下載的OTT，是透過網路無遠弗屆的無限台。

TBC表示，已與多家OTT業者合作，如：HBO GO、遠傳friDay影音、LiTV和myVideo，用戶在機上盒可自由選擇喜愛的內容觀看，同時TBC也正積極和KKTV、KKBOX、CATCHPLAY…等等其他多元的OTT洽談合作。

TBC表示，t.Gateway機上盒提供了有線電視及高畫質數位頻道內容，支援4K 超高畫質影像輸出，目前TBC的收視戶已經可以收看兩個4K頻道「狼谷育樂台」和「MOMO綜合台」，而且TBC五家系統共同製作的「樂視台」也提供許多4K拍攝製作的節目，近期線上影音亦推出4K畫質的電影影集，t.Gateway機上盒的用戶能親身體驗超高畫質的視覺享受。

此外，t.Gateway機上盒內建的Google 語音搜尋，只要一指神功按下藍芽遙控器上的語音助理鍵，用說的就可輕鬆搜尋出內容，讓阿公阿嬤爺爺奶奶都可輕鬆使用。另一個內建的Chromecast功能，只要透過TBC光直達免費建置的WiFi環境，就可以把手機畫面分享投放到電視大螢幕上，無論是與家人一起分享自己拍攝的影片、照片，還可以一起瀏覽網頁，和手機上的遊戲，透過大螢幕一同歡樂。

TBC執行長陳振珉表示，行動裝置的普及，使用者年齡不再侷限在青壯年，中小學生和銀髮族的滲透率也相當高，希望透過和OTT供應商的合作，提供多元化的內容吸引不同的年輕族群，連接TBC光直達光纖到府高速上網，透過t.Gateway 4K安卓機上盒收看電視，讓t.Gateway不僅如英文字面的意思，是家中數位設備的閘道，也取台語的諧音全家來做伙的「家伙」，讓家人回家後，團聚在電視機前共享歡樂的時光。

為歡慶t.Gateway 4K安卓機上盒隆重上市，TBC推出超殺的優惠方案，即日起凡新申辦120M（含）以上t.Gateway 影音旗艦專案或 t.Gateway 影音達人專案，就可享有t.Gateway機上盒與及藍牙語音遙控器，不但送1,000元禮券，再加碼送LiTV 隨選頻道24 個月免費收視 (價值2,376元)。尤其1G專案超划算，換算價每天不到30元喔！此外，透過TBC訂閱OTT線上影音隨選加值服務，比市場上的價格更優惠，還能買多省更多喔！全家的歡樂數位心生活，盡在t.Gateway。