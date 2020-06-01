戴正吳請辭鴻海法人董事富鉅科技代表 劉憶如接任

鴻海今（1）日公告，公司法人董事富鉅科技股份有限公司代表人異動，由前中華民國財政部部長、行政院經濟建設委員會主任委員劉憶如代替夏普株式會社會長兼社長戴正吳出任。

鴻海公告說明，原董事戴正吳先生因將帶領夏普專注拓展日本以外的國際市場，故於今日辭去鴻海董事一職。

【中央社／新竹1日電】

夏普株式會社會長兼社長戴正吳今天請辭鴻海董事，由前財政部長劉憶如接任。

鴻海法人董事富鉅科技代表人異動，原董事戴正吳因將帶領夏普專注拓展日本以外的國際市場，今天辭去鴻海董事一職。

富鉅代表人改由劉憶如擔任鴻海董事，劉憶如目前擔任香港北威國際集團董事總經理、美國亞洲協會國際事務委員會委員、國立台灣大學財務金融系兼任教授、中華民國全國工業總會最高顧問及台灣區電機電子工業同業公會會策顧問。

夏普不僅在印尼有2個據點，在泰國也有2個據點，馬來西亞有2個生產據點、越南1個、菲律賓1個。

戴正吳先前表示，夏普規劃與鴻海集團在墨西哥擴充據點，主要生產電視，並在越南胡志明市增設一個廠，規劃生產鏡頭模組、顯示器和家電為主。