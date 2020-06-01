Q2面板需求回溫 廠商營運可望改善

根據TrendForce光電研究(WitsView)最新調查，隨著第2季面板需求回溫，有望帶動面板報價走穩，因此雖然第2季面板上游材料成本降幅有限，但廠商的營運表現有望獲得改善。

TrendForce指出，電視面板價格第1季曾出現一波明顯的反彈，但受到新冠肺炎疫情影響導致出貨不如預期，除營收衰退外，面板廠在出貨面積減少下，每平方公尺的營業費用也因而增加，所以部分廠商第1季的營業利益率表現甚至不如去年第4季。

第2季上旬開始，IT品牌為因應在家工作和遠距教學等需求而持續加單，推升IT面板出現強勁的需求；下旬起，在歐美國家即將重啟經濟活動後，電視品牌也開始進行庫存回補，帶動整體面板需求漸漸轉強。

面板上游零組件廠商第2季的價格降幅都有所收斂，像是玻璃基板和偏光片降幅都在1.5%以內；DDI的降幅也只有1%左右，主要是因8吋晶圓廠0.1X微米製程節點仍處於滿載，排擠驅動IC產能，導致DDI以及PMIC出現供應緊張的狀況。

儘管材料成本的降幅有限，但在面板出貨面積將比第1季增加的狀況下，每平方公尺的營業費用有望降低，面板廠現金成本還是有持續下降的空間。

TrendForce預估第2季電視面板現金成本降幅約2.5~2.8% (QoQ)，IT面板則在2.9~3.2%。以65吋電視面板為例，平均來看目前的現金成本有機會下降至160美元上下，與目前的報價相近。

TrendForce表示，後疫情時代，產品組合調整與新事業布局成為台廠生存關鍵，在韓廠LCD產能逐漸收斂，及陸廠針對大世代新產線的投資告一段落後，面板市場將迎來新局。

TrendForce指出，台廠在產能不如陸廠、技術領先差距也逐漸被追上的情況下，從產品組合到企業體質都必須重新整備。在電視面板價格競爭力不如陸廠的狀況下，將現有的小世代投入新技術的開發，並增加工控、醫療、車用及公共顯示面板等產品都是持續調整的方向。

6代線及7.5代線的產能則可以集中生產IT產品，所以擴大廣視角的產能，及增加光配向和薄玻璃等設備投資，將有助於面板廠提高調整IT產品組合的彈性。

在萬物聯網的時代，顯示器依然是非常重要的資訊傳輸介面，但量少多樣將會成為常態，不管是Mini LED/Micro LED、公用顯示面板、車用面板、醫療工控用面板等事業都具備這樣的特性，所以過去面板廠靠經濟規模來獲利的模式已漸漸不適用。

TrendForce強調，可以觀察到群創(3481)和友達近期都將利基型的事業體分割出來成為獨立公司，專職銷售和設計，並尋求從資本市場取得新的資金挹注機會，本業則可更專注於生產製造，以期改善現有體質。