劉揚偉舉陳時中為例 呼籲政府疫情後超前部署保人才

面對新冠肺炎疫情之後，產業界如何超前部署，鴻海董事長劉揚偉指出，人才是台灣在疫後世界非常重要資源，要好好規劃，他舉中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在國際聞名為例，不是因為台灣有豐富資源，而是因為陳時中能力好，才能備受世界肯定。

劉揚偉表示，從台灣資源角度來看，唯一資源就是人，其他自然資源很少，人才是台灣在疫後世界非常重要資源，要好好規劃。陳時中因為抗疫關係，讓大家都認識、國際也認同，但他跟資源一點都沒關係，這是跟他的思維、能力有關，未來台灣要競爭重點還是在人的能力。

他舉例，疫情在5G後有些改變，像數位轉型、在家工作這些變成未來可能跟地點沒有關係，怎麼透過網路發揮你的智慧、創造你的價值，變成是台灣未來重要一環。

劉揚偉說，過去30-40年台灣創造經濟奇蹟，主要是生產為主的思維，但環境改變，思維也要適當修正，過去產業是中國、東南亞還沒好，可能都在睡覺，所以我們到當地有不同作法，因為我們不帶人、能力、錢過去，可能就沒辦法做起來。

劉揚偉指出，但現在這些地方都可以，只是沒經驗、沒能力。在這樣改變下，台灣產業、尤其製造業思維要改變，就是以人才為主，這是從產業角度給政府建言。

在鴻海方面，選擇「3+3」做為未來5到10年方向，3大產業電動車（EV）、數位健康、機器人，3大技術AI、半導體及5G，三大未來產業有共同性，是產業很舊，而且很封閉，但因為資通訊（ICT）衝擊，會讓舊產業生產巨大變化，而台灣因為有ICT優勢，對台灣企業來說，是絕佳機會。

劉揚偉呼籲，台灣企業要打群體戰，就像PC時代那樣，能做到6至7成都是台灣（廠商）控制。