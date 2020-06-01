最悲慘情境？外資示警 華為恐終止手機部門

大陸通過港版國安法，市場擔心美中衝突再起，花旗環球證券示警，美方對華為擴大限制，恐導致華為暫停手機部門運作，此情境料使OPPO、VIVO、三星、蘋果和小米成最大贏家，短期不利台積電（2330）等供應鏈，但有利聯發科和鴻海。

花旗因應潛在衝擊，重新調整全球手機股推薦名單，除喊買潛力贏家的蘋果、三星、小米，也喊進聯發科、鴻海、立訊、村田、Sony、TDK、Q-Tech和Cowell。另外，台積電雖重申「買進」，但提防中期營運風險升高。

花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋指出，受到美中貿易角力再起，華為手機業務的衝擊愈來愈大，最悲觀情境下，華為可能無法再取得手機晶片，應率先設想華為可能暫停手機部門運作。

華為設定今年手機出貨目標2.1〜2.2億支，花旗認為，在美國豁免期下，手機部門應可運作到第3季，但年底的不確定性高。假設手機部門被迫終止運轉，華為今年出貨數可能下滑四成，將近8,800萬支的手機無法生產。

賴昱璋說，若華為手機部門終止運作，同為陸系品牌的OPPO、VIVO可能分別搶下22%的市占，將是最大贏家，其次三星、蘋果和小米各瓜分12%〜14%，剩下的16%為非五大品牌。

若以搶下的市場產值（market value）看，花旗則推測大部分的高階手機愛好者，都會轉買iPhone，因此蘋果有望從華為流失的產值中，搶下三成的份額，其次是OPPO和VIVO各兩成，三星12%，小米9%。

賴昱璋表示，若華為不幸退出手機，台積電等多數供應鏈都會承受致命打擊，但以台積電來說，因為所有客戶在此下單，品牌廠洗牌後，動能仍會回歸，短空長多。而短中長期都可能受惠者，有囊括大部分中國手機晶片市場的聯發科、以及生產高度分散的鴻海，將受惠更碎裂化的生產模式。

看壞手機前景，花旗也下修今年全球手機出貨7.3%，整體出貨量將較去年衰退12%，手機市場規模同步銳減14%至3,960億美元，但明年有望顯著復甦，出貨可望增長12%。