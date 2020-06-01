MIC：2020年台灣筆電出貨量將衰退4%~8%

資策會MIC今（1）日表示，2020年全球資訊系統市場規模受到疫情影響，雖有短期遠端硬體需求，但因產品成熟與換機周期延長關係，預期未來5年市場趨於停滯，預估2020年台灣資訊系統產品出貨規模，包含筆電、桌機與平板電腦皆下滑，桌機與平板電腦出貨量分別下滑9.4%與5.1%，而筆電將較2019年衰退4%~8%。

MIC說，推測為遠距辦公等需求使部分消費者提前購機，加上全球經濟遭受重創，削弱了下半年購買力道。MIC產業顧問楊中傑指出，2020年全球各區域GDP普遍負成長，消費者與企業傾向節省開支，若未來疫情受到控制，遠距辦公與教學的急迫性也會降低，筆電出貨也會轉弱。