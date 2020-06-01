2020全球半導體市場成長1.2% 臺灣表現略優於全球

資策會產業情報研究所（MIC）今（1）日表示，2020年是緊縮的一年，雖然5G與高效能運算的需求浮現，但是在疫情衝擊下，全球整體成長不如預期，成長動能遞延1~2季，全球半導體市場規模預估將微幅成長1.2%，預估臺灣2020年半導體成長率為1.7%，略優於全球，產值為新台幣2.45兆元。

MIC產業顧問楊中傑表示，主要在廠商先進製程量產帶動下，平均銷售單價提高，另外，2019年科技廠商併購效益提升也有關聯。

資策會MIC表示，原先預期在通訊應用邁入5G的帶動下有較高的成長，但受到疫情影響，整體需求大幅趨緩，終端消費需求因此下滑，2020下半年IC設計業者將面對庫存調節問題，連帶影響臺灣IC設計產業表現。

針對臺灣IC製造產業，雖受到疫情衝擊使終端消費市場減弱，但晶圓代工產能在生產週期長與客戶掌握度高等特性下，上半年營收影響較輕微，預期下半年或明年才會有較明顯的降幅。

記憶體價格則受惠於短期固料需求而有所提升，但終端需求下滑影響，預期下半年記憶體價格仍會面臨下滑風險。關於臺灣封測產業，5G通訊商轉與疫情衍生的數位經濟商機，可望支撐2020年的正成長表現。