AI+5G助攻 劉揚偉：疫情讓企業CEO下定決心數位轉型

新冠肺炎疫肆虐半年後，隨著歐美疫情有逐步趨緩態勢，鴻海董事長劉揚偉指出，疫情儘管有負面影響，但也讓企業的CEO下定決心數位轉型，而AI及5G是推動轉型成功重要因素。

資策會產業情報研究所（MIC）今（1）日舉行春季線上研討會《蓄勢》，由所長詹文男主持高峰會，邀請電電公會理事長李詩欽、佳世達執行長陳其宏及鴻海集團董事長劉揚偉，以「新冠疫情對全球產業帶來的破壞與創新」為主題對談，針對疫情下企業數位轉型及AI、5G影響。

劉揚偉指出，因為疫情的關係，原來的數位轉型其實很多大企業都在嘗試，但在疫情之前，根據統計資料顯示，大型企業做數位轉型大約有七成會失敗，只有三成真正成功，主要是因CEO沒決心，才是失敗的主因，但有疫情後，CEO就有決心要轉型，這是一個好的契機。

劉揚偉強調，5G、AI是數位轉型不可或缺的科技。5G具有速度更快、低延遲、廣連接特性，過去4G時代很多不能做的事，在5G時代都能做，比如說工廠機器設備、感測器透過5G連結，將讓工廠更數位化、智慧化。

他分析，在AI方面，因有5G的連結，在設備、感測器及人合作下，將產生很多大數據，這可以讓AI很大的發展空間，配合5G將加速數位轉型進度。

劉揚偉說，鴻海已經開始做數位轉型，但因為集團很大，一個事業體大概都10萬人，這麼多人要做轉型是非常龐大工程，在未來的5年規劃，分富士康1.0、2.0、3.0，其中2.0就是做數位轉型。