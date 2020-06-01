台積電資安保護滴水不漏 今年將召開至少9場資安會議

台積電（2330）資安保護滴水不漏，有鑑於2018年發生機台電腦病毒感染事件，造成產線損失，發布最新一期供應商資訊安全電子報指出，截至今年3月，供應商資訊安全協會共計召開13場供應商資訊安全協會會議，台積電預計今年將至少召開9場會議、完成9家以上供應商評核，以及12件供應商資訊安全改善專案。

台積電2018年因新機台安裝軟體爆發電腦病毒感染事件，導致單季營收減損3%，近80億元，毛利率影響約1%，台積電在2019年第三季起，每月舉行供應商資訊安全協會會議。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤指出，資訊安全與機密資訊保護是台積電的重要任務，藉由與供應商攜手深化保護機制、打造暢通的溝通與通報管道，持續落實資訊安全和機密資訊保護，捍衛台積電市場競爭力。

台積電表示，供應商資訊安全電子報在2019年第三季發行，供應商網站登錄超過3,000家，發送人數超過5萬人，供應商對於資訊安全保護參與相當踴躍。

截至今年3月，供應商資訊安全協會共計召開13場供應商資訊安全協會會議，由密切合作的重要供應商為起點，完成資安規範強化、稽核結果改善進度追蹤等共10件供應商資訊保護改善專案，加以每季發布，深化供應商的資安保護觀念，配合既有的供應商資安保護自我檢核機制，全方位捍衛市場競爭力與利害關係人權益。