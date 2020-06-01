鴻海董座劉揚偉：疫情影響可能6月底、7月初舒緩

新冠肺炎疫情從年初爆發至今，導致全球各國進入封城、封鎖狀況，也對產業造成重大衝擊，鴻海董事長劉揚偉指出，專家學者對疫情何時結束未有共識，但依目前情況，「我們判斷有可能在6月底、7月初會舒緩」。而疫情對產業是綜合性影響，消費者對未來的信心何時回復，將決定對產業真正影響有多大。

資策會產業情報研究所（MIC）今（1）日舉行春季線上研討會《蓄勢》，由所長詹文男主持高峰會，邀請電電公會理事長李詩欽、佳世達執行長陳其宏及鴻海集團董事長劉揚偉，以「新冠疫情對全球產業帶來的破壞與創新」為主題對談。

針對新冠肺炎疫情何時落幕，劉揚偉表示，專家學者對疫情何時結束未有共識，但依目前情況，「我們判斷有可能在6月底、7月初會舒緩」，而舒緩程度將決定鎖國之後的開放能不能順利進行下去，但這部分目前無法判斷，而疫苗是否能面世也與各國重新開放有關。

就疫情對經濟影響及供需面的衝擊，劉揚偉指出，影響非常深遠。過去中國大陸封城時，是供應鏈有問題，而到全球各國鎖國防疫時，需求面就受到很大的衝擊，這影響未來供應鏈整體發展，不只跟美中G2情勢有關，疫情後的供應鏈，也將受到美中貿易戰結果很大影響。

從需求面來看，疫情之下，讓消費者對未來的信心受到很大的影響，何時恢復信心將是很大、很重要的決定性因素。不過，疫情也為伺服器、在家辦公（WFH）、在家娛樂帶來正面效果，所以對產業來說，影響是綜合性的，但消費者的信心何時回來，將決定對產業真正影響有多大。