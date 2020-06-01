快訊

黑道大哥變「人中之蟲」？日本防疫戰裡的風俗業與黑社會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海董座劉揚偉：疫情影響可能6月底、7月初舒緩

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉 記者杜建重／攝影
鴻海董事長劉揚偉 記者杜建重／攝影

新冠肺炎疫情從年初爆發至今，導致全球各國進入封城、封鎖狀況，也對產業造成重大衝擊，鴻海董事長劉揚偉指出，專家學者對疫情何時結束未有共識，但依目前情況，「我們判斷有可能在6月底、7月初會舒緩」。而疫情對產業是綜合性影響，消費者對未來的信心何時回復，將決定對產業真正影響有多大。

資策會產業情報研究所（MIC）今（1）日舉行春季線上研討會《蓄勢》，由所長詹文男主持高峰會，邀請電電公會理事長李詩欽、佳世達執行長陳其宏及鴻海集團董事長劉揚偉，以「新冠疫情對全球產業帶來的破壞與創新」為主題對談。

針對新冠肺炎疫情何時落幕，劉揚偉表示，專家學者對疫情何時結束未有共識，但依目前情況，「我們判斷有可能在6月底、7月初會舒緩」，而舒緩程度將決定鎖國之後的開放能不能順利進行下去，但這部分目前無法判斷，而疫苗是否能面世也與各國重新開放有關。

就疫情對經濟影響及供需面的衝擊，劉揚偉指出，影響非常深遠。過去中國大陸封城時，是供應鏈有問題，而到全球各國鎖國防疫時，需求面就受到很大的衝擊，這影響未來供應鏈整體發展，不只跟美中G2情勢有關，疫情後的供應鏈，也將受到美中貿易戰結果很大影響。

從需求面來看，疫情之下，讓消費者對未來的信心受到很大的影響，何時恢復信心將是很大、很重要的決定性因素。不過，疫情也為伺服器、在家辦公（WFH）、在家娛樂帶來正面效果，所以對產業來說，影響是綜合性的，但消費者的信心何時回來，將決定對產業真正影響有多大。

疫情 劉揚偉 鴻海

延伸閱讀

鴻海董事長劉揚偉上任近週年 法人關注集團布局

鴻海帶頭 搶「設備去美化」商機

鴻海走向3.0 訂「三加三」戰略

鴻海營業報告書出爐 劉揚偉：轉型靠三加三新領域

相關新聞

鴻海董座劉揚偉：疫情影響可能6月底、7月初舒緩

新冠肺炎疫情從年初爆發至今，導致全球各國進入封城、封鎖狀況，也對產業造成重大衝擊，鴻海董事長劉揚偉指出，專家學者對疫情何...

台積5奈米擴建 延至明年Q1

因應美國擴大封鎖華為，台積電通知設備協力廠，決定延後5奈米擴建及3奈米試產腳步至明年首季，較原訂時程延長兩季，已有多家台...

電信業首例 台灣大獨董席次超過董事

台灣大哥大今年將改選董事，根據公司提出的董事候選名單，提名五位獨董以及四位一般董事，首次獨董席次超過一般董事，創電信業界...

友訊股臨會登場 市場派拚解任董座胡雪

友訊市場派召集的股東臨時會今（1）日將舉行，被視為是經營權大戰的前哨戰。市場派台鋼昨（31）日表示，有信心出席股權數過半...

台積電5奈米擴建喊停 設備商：影響有限

美國擴大封殺華為讓台積電5奈米擴建喊停，也加速中國大陸加快半導體設備自主腳步。不過，設備商表示，台積電先進製程領先全球，...

友訊公司派強勢策略 可能轉向

友訊經營權大戰，公司派出招凌厲，更不惜槓上主管機關證交所，不過，友訊公司派昨（31）日縮手，發出重大訊息表示股東常會維持...

智慧經營／智冠董事長王俊博珍惜人才 打造遊戲王國

遊戲大廠智冠董事長王俊博的用兵哲學就是珍惜人才，非必要時刻，絕不輕易裁員，因為台灣遊戲人才難覓，而且流失的人才往往可能跑...

手機需求回溫 記憶體廠進補

美光、三星等大廠均釋出手機需求逐漸回溫的正面訊息，通路商也透露，隨下半年蘋果和非蘋新機齊出，庫存壓力最大的三星，已逐漸解...

台灣首家晶圓廠 聯電面板驅動IC世界居冠

聯電成立於1980年，是國內首家晶圓製造廠，並曾創下多項紀錄，但目前晶圓代工市占率7.9%，落後台積電，不過在務實策略下...

聯騏技研推NFC電子鎖 智慧門禁助攻無人旅館

為讓中小型旅館，也能數位轉型，聯騏技研發動破壞式創新，打造名為「CellBedell」的智慧門禁系統與無人前台管理行動系統，將系統建置成本，降到只要傳統方案十分之一。

工研院看優勢／聯騏技研掌握需求 贏在起跑點

聯騏技研為專注於物聯網軟、韌、硬體整合產品的新創公司，其中，以智慧門禁系統為首要產品，主打無人旅館櫃檯系統。

聯騏技研門禁系統功能大整合 產品成本下降90％

聯騏技研主力產品CellBedell，整合傳統電腦系統與讀卡機功能，只需要傳統方案十分之一的費用，就能打造行動櫃台，成本下降的關鍵，在於聯騏能提供「一條龍式」服務。

熱門新聞

台積5奈米擴建 延至明年Q1

台灣首家晶圓廠 聯電面板驅動IC世界居冠

備妥100萬片 寶雅最快6月4日販售台灣製醫療級口罩

台積電5奈米擴建喊停 設備商：影響有限

逢甲大學研究商場消費行為 發抵用券消費誘因最低

中東油國積極減產 汽油明起再漲0.3元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。