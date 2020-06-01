台積5奈米擴建 延至明年Q1

因應美國擴大封鎖華為，台積電通知設備協力廠，決定延後5奈米擴建及3奈米試產腳步至明年首季，較原訂時程延長兩季，已有多家台積電設備供應商收到通知暫停設備交貨。至於是否會再修正，供應鏈透露，台積電正觀察美中貿易戰情勢進一步明朗化後，再做定奪。

台積電表示，不透露個別客戶產能配置；至於3奈米試產時間，將於法說會對外說明。台積電坦承，美方5月15日頒布新出口禁令，之後的二周申訴期極為關鍵，若變數未釐清，台積電就會被迫調整，但尚無下修今年全年資本支出的打算。

外資預估，因應美方擴大封鎖華為，台積電將下修今年資本支出約10億美元至15億美元。但台積電供應鏈表示，台積電先前並未加計5奈米擴建與3奈米試產的資本支出需求，原本還打算上修今年資本支出金額，相關計畫延後，會列入明年資本支出。以此估算，預料台積電7月法說會不會下修今年資本支出，仍會維持至少150億美元的下限。

台積電捲入美中科技戰，隨著美國商務部頒布新出口禁令，對台積電帶來極大限制。台積電供應鏈透露 ，台積電上周緊急通知設備商， 原訂自7月起到今年底交貨的設備，全數暫停交貨。

台積電為突破美方新出口限制傷害，近期也擴大在美國負責政府關係部門編制，極力與華府溝通。另一方面也停接華為旗下海思新單，避免在未找至突破點而觸犯美國法規，但海思趕在5月15日下的5奈米及12奈米大單 ，台積電已透過增產方式，趕在120天寬限期內交貨。

據了解，台積電為海思提供每月2萬多片5奈米產能，5月起拉升至每天1,000片，增幅逾四成，換算每月產能推升近3萬片，已超過蘋果的2.7萬片，台積電為蘋果備買的產能下月仍預定將拉升至3萬片，將與海思相近。

不過，由於120天寬限期截止後，台積電即不再承接海思新單，因此原本預定打算在18廠第三期（P3）擴增近3萬片的的5奈米強化版計畫，決定延後二季，預定順延至明年第1季。

至於3奈米試產線，原預定今年6月裝設，也同步順延至明年第1季。但台積電內部透露，2奈米研發仍不會受華為新出口禁領影響，仍加速進行中。